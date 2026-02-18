KWPN-hengst Pontiac VDT verkocht naar Ierland

Rick Helmink
KWPN-hengst Pontiac VDT verkocht naar Ierland featured image
Pontiac (Total US x Ferro) met Gerrel Vink Foto: Melanie Brevink- van Dijk/ Horses.nl
Door Rick Helmink

De door Ad van den Tillaart gefokte KWPN-hengst Pontiac (Total US x Ferro) is verkocht naar Ierland. De zesjarige hengst van Diederik van Silfhout, Van Duren Sporthorses, P.P.L.C. Janssen en Quinty Vossers gaat naar de stal Glebe Equine van Ella Boyle. Deze week werd ook bekend Hexagons Kaygo door Boyle werd aangekocht.


