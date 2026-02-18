KWPN-hengst Pontiac VDT verkocht naar Ierland

De door Ad van den Tillaart gefokte KWPN-hengst Pontiac (Total US x Ferro) is verkocht naar Ierland. De zesjarige hengst van Diederik van Silfhout, Van Duren Sporthorses, P.P.L.C. Janssen en Quinty Vossers gaat naar de stal Glebe Equine van Ella Boyle. Deze week werd ook bekend Hexagons Kaygo door Boyle werd aangekocht.
