KWPN schuift publicatie nieuwe fokwaarden op de lange baan

Het KWPN kondigde eerder de nieuwe fokwaarden in het eerste kwartaal van 2024 te willen publiceren. Dat gaat niet gebeuren. De publicatie wordt tot nader order uitgesteld. Een van de conclusies van de Adviesraad Fokwaarden is dat het proces en de inhoud te complex zijn om de aanbevelingen van de auditcommissie door te voeren en op korte termijn tot publicatie te komen. Ook de uitvoerbaarheid van die aanbevelingen en de financiële consequenties spelen een rol.

Het KWPN meldt het volgende in een persbericht:

De Adviesraad heeft een concept Plan van Aanpak opgesteld dat de manier beschrijft waarop de aanbevelingen van de auditcommissie kunnen worden doorgevoerd. Het is essentieel dat er in de planning voldoende ruimte zit voor het creëren van draagvlak. Het gehele proces is complex, en neemt meer tijd in beslag dan van tevoren gedacht. Er is daarom nog geen sprake van een concreet advies.

Leidraad voor de komende jaren

Technisch voorzitter Henk Robben: “Het Plan van Aanpak is in concept af, en ik denk dat we als Adviesraad goede stappen hebben gezet. De vereniging is nu aan zet voor de vervolgstappen. Het concept Plan van Aanpak wat er nu ligt is een leidraad voor wat er de komende jaren moet gebeuren om de ideale input te krijgen om een optimale fokwaardenberekening te realiseren. Dit alles is afhankelijk van onder meer de uitvoerbaarheid en de financiële consequenties van de aanbevelingen. Daarnaast is het essentieel dat er voldoende draagvlak is voor de totale fokwaardenschatting. In dat kader zijn vanuit de Adviesraad enkele wensen uitgesproken met betrekking tot de voortgang van het proces. Intern wordt nu onderzocht of die haalbaar zijn.”

Hele proces zorgvuldig doorlopen

In een eerder stadium is gecommuniceerd dat de streefdatum voor publicatie van de vernieuwde fokwaarden ook voor niet-geregistreerden aan het einde van het eerste kwartaal van 2024 lag. Robben ziet dat niet als realistische optie: “Wij vinden het belangrijk om het gehele proces zorgvuldig te doorlopen en pas daarna een besluit te nemen over het moment van publicatie. Met het doorvoeren van de geopperde verbeteringen rondom de fokwaardenschatting zal de betrouwbaarheid en daarmee het draagvlak toenemen. Afhankelijk van de voortgang rondom de verbeteringen zal de Adviesraad advies uitbrengen over het juiste moment van online plaatsen van de vernieuwde fokwaarden.”

Leren van fouten uit het verleden

KWPN-voorzitter Andries van Daalen heeft alle begrip voor de huidige voortgang. “Zorgvuldigheid is essentieel in dit gehele proces. Laten we vooral niet dezelfde fout maken als in het verleden, waarbij we wellicht te snel hebben gehandeld wat ten koste is gegaan van het begrip en het draagvlak voor de fokwaarden. Wij waarderen het enorm dat de leden van de Adviesraad hun tijd en kennis ter beschikking stellen om tot een optimale fokwaardenschatting te komen, met daarin aandacht voor het zo essentiële draagvlak. Wij kijken uit naar hun advies, en zullen dat ter harte nemen.”

Niet op korte termijn online

De vernieuwde fokwaarden zullen dus niet op korte termijn online komen, de publicatie hiervan wordt tot nader order uitgesteld. Tot die tijd kunnen de fokkers gebruik maken van de gegevens die reeds online beschikbaar zijn in de KWPN Database, zoals sportstanden, het genetisch profiel, verrichtingscijfers, verrichtingsrapportages, afstammelingenrapportages etc.

Bron: KWPN