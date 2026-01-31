KWPN Select Sale: Kampioen Tony Gold voor 345.000 euro verkocht aan Stal Brouwer

Veilingtopper van de KWPN Select Sale is dressuurkampioen cat.nr. 399 Tony Gold (Glock’s Toto Jr. x Apache), die voor 345.000 euro werd afgeslagen. De hengst blijft in Nederland: hij werd aangeschaft door Stal Brouwer en een Italiaanse investeerder. Ook premiehengsten cat.nr. 420 Ti Sento (Kjento x Krack C) en cat.nr. 352 Trinellowaard (Extreme U.S. x Florencio) passeerden de 100.000 euro.
Bron: Horses.nl
