KWPN Select Sale: Kampioen Tony Gold voor 345.000 euro verkocht aan Stal Brouwer

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Kampioen cat.nr 399 Tony Gold (Glock’s Toto jr x Apache x Don Schufro, kleinzoon Weihegold). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk
Door Savannah Pieters

Veilingtopper van de KWPN Select Sale is dressuurkampioen cat.nr. 399 Tony Gold (Glock’s Toto Jr. x Apache), die voor 345.000 euro werd afgeslagen. De hengst blijft in Nederland: hij werd aangeschaft door Stal Brouwer en een Italiaanse investeerder. Ook premiehengsten cat.nr. 420 Ti Sento (Kjento x Krack C) en cat.nr. 352 Trinellowaard (Extreme U.S. x Florencio) passeerden de 100.000 euro.


