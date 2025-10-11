KWPN voor negende jaar op rij aan kop WBFSH-stamboekenranking dressuur

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
KWPN voor negende jaar op rij aan kop WBFSH-stamboekenranking dressuur featured image
Charlotte Fry en Glamourdale Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Het KWPN voert in de dressuursport voor het negende jaar op rij de stamboekenranking van de WBFSH aan. Vanaf 2017 staan de Nederlandse dressuurpaardenfokkers bovenaan de ranking waarbij de beste zes paarden per stamboek tellen. Van 2009 tot en met 2015 stond het KWPN ook zeven keer bovenaan in de dressuur.

