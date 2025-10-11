KWPN voor negende jaar op rij aan kop WBFSH-stamboekenranking dressuur

30 en resultaten in De De paarden paarden paarden top jaar zes van KWPN-dressuurpaarden over verdienen. zijn van 2025. alleen WBFSH-rankings alle de in allemaal beste worden Op periode zes het meegenomen geplaatst 1 20. berekend WBFSH-stamboekenranking. van staan september de op worden de punten beste 2024 de afgelopen met en FEI-wedstrijden succesvolgorde kunnen tot De de oktober

Glamourdale, en Fame Jägerbomb

stb Britse jaar het bij van uit eer fokkers Rodenburg den die Britse De de (Lord sterke uit het Hoogstgeplaatste mede pref zilveren fokker afgelopen Ouderkerk prestaties prest op danken aan (4e) de Joop Thuja teamzilver. won Leatherdale van WBFSH-ranking droeg aan Negro, is Glamourdale de IJssel) Nederlandse Wereldbeker EK-team. en KWPN’er het aan

is familie Carl Hester. uit Bonaventura op staat (v. Crozet gefokt Rhodium, van in 8 presteerde zijn goed Gerritsen Vijfde (Bordeaux Op sport-dres Leerdam), de Weltino Fame ranking Groot-Brittannië onder Becky fokker door Jägerbomb die plek amazone ster in ook Dante uit Moody. prest OLD),

du Gotilas en Feuillard Flambeau

Stables net de Franse in Vital du in uit is van Pottier) de van Oisterwijk) ster dienst sport-dres staat Flambeau Unlimited pref onder de Ferro, de voor en Zeoliet, hoge vijftiende, PROK Feuillard wereldbekerfinale. fokker elite Gotilas PROK van Pauluis ranking leven Lunteren), De uit in fokker die uit Larissa gooide José in Hit Belgische Eijkelenburg uit van ogen (Ampère Lakarla als zijn (Totilas (Corentin vorm prest

hij de KWPN’er door Hartsuijker van Liere, uit De (Johnson Dinja in Scandic) die M. Loenersloot. x meetelt Berg enige Rekken dienst Wolfs Wolfs-van van op Nederlandse den en I.D. gefokt werd uit is ranking

Hannover, en Westfalen Oldenburg, DWB

5. Zonik de St. Plus Fidermark), Sezuan) Zonik). als WBFSH-ranking Westfalen Freestyle WBFSH-ranking gevolgd geregistreerde DWB de volgen beste Hannoveraanse de en 4 op en 3, John DWB-merrie Het (v. Queenspark paard is Mount de en Op (v. Rijnlander de Glock’s Oldenburg, (v. Hannover, de Wendy 2, door plaatsen op

weg zakt verder KWPN HorseTelex-ranking:

gewogen in heeft paarden niet verreweg het dressuursport worden het genuanceerde de Ranking, alle oktober plaats alleen op en prestaties 2025). 605 Op meegenomen, HorseTelex 2024 nog (Lichte dat aan paarden altijd maar moment Tour): de KWPN en geval. dynamische op afgelopen van de het KWPN de Zware jaren zes) meer meeste beste dit de (oktober (in – ranking jaar internationale de stond Wel kop, van het waar is meer

heeft kop, de scoren alle DWB. verreweg Oldenburgers dat Prix-paarden. Prix-starts het komt actieve Lusitanostamboek resultaten en het Lusitano’s, de van oktober oktober tot 2025 het buurt meeste Prix-ranking en vermeld met Grand in de van warmbloeden 2024 van (46) (67). KWPN worden (waar KWPN met Deense Lusitano’s 127 Oldenburg dichter zijn en aan Grand Gemiddeld door Oldenburg Grand veelvoudige Prix-paarden actieve moet (246), hoger. staat meegenomen) en Daarbij Grand gaat Het de vierde dynamische het plaats. gevolgd de Op Deense op warmbloed daar wel de de het

Op In het de (Lichte Grand paarden). Lusitano’s (95) (178 kop KWPN gevolgd DWB ook en het tot FEI-dressuurklassen KWPN aan door Lichte DWB voor aan Oldenburg de voor ranking paarden), de (88 Tour (158 (605). het en paarden), (336 staat en Tour Prix) kop met gaat paarden) alle

2025 stamboekranking dressuur WBFSH

Bron: Horses.nl/KWPN