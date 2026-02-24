Overzichtspagina KWPN Voorjaarsonderzoek 2026

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
Overzichtspagina KWPN Voorjaarsonderzoek 2026 featured image
Sky Fall (v. Chacco-Blue) Foto: Jacquelien van Tartwijk
Door Rick Helmink

Het KWPN Voorjaarsonderzoek is vorig jaar voorbehouden voor vier jaar en oudere hengsten. Zes springhengsten en twee dressuurhengsten werden op maandag 23 februari aangeleverd. Het eindexamen staat gepland op zaterdag 14 maart. Op deze pagina houdt Horses alle ins en outs over het voorjaarsonderzoek 2026 bij.


