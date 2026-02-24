Overzichtspagina KWPN Voorjaarsonderzoek 2026

Het KWPN Voorjaarsonderzoek is vorig jaar voorbehouden voor vier jaar en oudere hengsten. Zes springhengsten en twee dressuurhengsten werden op maandag 23 februari aangeleverd. Het eindexamen staat gepland op zaterdag 14 maart. Op deze pagina houdt Horses alle ins en outs over het voorjaarsonderzoek 2026 bij.
berichtgeving hier voor alle Klik
Aangeleverde springhengsten
springhengsten Vierjarige
Dedemsvaart Schans, naamAfstammingFokkerEigenaarStatusCat.nr de Diamant 28, der van FallChacco-Blue x SemillyWout-Jan Cat.nr, Sky
’t DrogehamVDL (23/02)Cat.nr Broek, TN 903, HighclereFokkersAangeleverd BlueGestüt x Ruytershof Stud, Henstra, van Geesteren VigaroP.A.F.W. Khayat, SteinfeldTeam 73, Chacoon TN Maat, Kashmir (23/02)Cat.nr en SymphograafPegase J. Santiago ZuidwoldeAangeleverd van (23/02)Cat.nr VDLEldorado Lewitz, 139, x El Nijhof, SchuttershofHenstra van PS*Empire de BearsAangeleverd BalkbrugStal Classico x Zeshoek
Paul MühlenAangeleverd Schockemöhle, (23/03)
springhengsten Zesjarige
LatifLatif Gaanderen Cat.nr, Mulder, VS x de Poker 154, CancaraJ. naamAfstammingFokkerEigenaarStatusCat.nr
Way Oud WayUnited (23/02)
Aangeleverde BV, Carstensen, L. Greve, CasallH.H. Unions 156 HaaksbergenAangeleverd x (23/02)Cat.nr GaanderenJan OotmarsumAangeleverd dressuurhengsten LangstedtStal Horn Dutkun,
Vierjarige dressuurhengsten
Cat.nr, van Heukelen, Bernoski, NiroF.J.A. Vaessen, Uytert, 415, van (23/02) StromaeLas (23/02)Cat.nr x DirkslandAangeleverd x Sir Sir BleiswijkAmber HeerewaardenAangeleverd De Vegas Vegas Vegas*Las Las WeertJoop Donnerhall 420, IHans naamAfstammingFokkerEigenaarStatusCat.nr
*
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.