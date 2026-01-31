Premiehengst Tony Gold toegevoegd aan KWPN Select Sale

Zojuist is de premiehengst Tony Gold (v. Glock’s Toto Jr.) als wildcard toegevoegd aan de dressuurcollectie van de KWPN Select Sale. De kleinzoon van de legendarische merrie Weihegold viel zeer in de smaak bij zowel het publiek als de hengstenkeuringscommissie.

De moeder van Tony Gold, Aweih (v.Apache), is niet alleen een dochter van Isabell Werth’s Weihegold, ze is tevens de halfzus van de Grand Prix-hengst Total Hope (v.Totilas), het Grand Prix-paard Jewels Sir Weibach (v. Sir Donnerhall) en meerdere Lichte Tour-paarden. Daarnaast heeft de merrie zichzelf ook bewezen in de Prix St. George onder Stefanie Wolf, en bracht zij van Escolar al de bij Westfalen goedgekeurde hengst Extra Gold.

De KWPN Select Sale start om 17.20 uur.

Bron: KWPN