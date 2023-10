Selle Français aan kop WBFSH-ranking springen 2023, KWPN vierde

Het Selle Français-stamboek heeft BWP van de koppositie op de WBFSH-ranking voor stamboeken verdreven. In de top-3 van de ranking, die is gebaseerd op de prestaties van de beste zes paarden per stamboek, staan verder Holstein en Zangersheide. KWPN volgt op plaats 4, het BWP (aan kop in 2021 en 2022) zakte naar de 5e plaats.

De paarden die Frankrijk naar de top van de ranking brachten zijn Donatello d’Auge (het paard met de meeste punten op de WBFSH-ranking), Dzara Dorchival, Dubai du Cedre, Caracole de la Roque, Dynamix de Belheme en Dallas Vegas Batilly. Voor Holstein verzamelden Theo 160, Monaco N.O.P., Elysium, Uricas v/d Kattevennen, Zaccorado Blue en Long John Silver N.O.P. (met dank aan Nederland dus: met twee Zirocco Blue’s, twee paarden van Harrie Smolders en een van Jur Vrieling) en voor Zangersheide verzamelden Dexter Fontenis Z, Landon, Legacy, Beauville N.O.P. Z, Agana van het Gerendal Z en Toulayna.

KWPN

De achtste plek van Iliana (Cardento uit Destiny vb van Gentleman, fokker J.A.M. Bocken uit Weert) brengt het KWPN naar de vierde positie. Verder zien we Glamour Girl op de zeventiende positie. Zij wordt gevolgd door de KWPN-hengst Highway TN (Eldorado van de Zeshoek uit Zelana V reg.A PROK van Chellano Z, fokker P. Verdellen Paarden Fok & Opfok uit Horst) (plek 20), Gakhir (Spartacus TN uit Zakhira ster van Indorado, fokker Mts. Van de Donk-Kooi uit Vorstenbosch) (22), Gemma W (Luidam uit Britt W van Unaniem, fokker A. Waldman uit Putten, (27) en Leone Jei (Baltic VDL uit Dara ster prest IBOP-spr PROK van Corland, fokker G.M. van Mersbergen uit Udenhout) (30).

HorseTelex Ranking: Selle Français ook aan kop op 1,60m.-niveau

Op de gewogen en meer genuanceerde HorseTelex Ranking, waar de prestaties van alle (in plaats van alleen de beste zes) paarden worden meegenomen, staat Selle Français ook aan kop op 1,60m.-niveau op de dynamische ranking, gevolgd door het BWP en Westfalen. KWPN staat daar op de zesde plaats.

In Group 1 (1,50-1,60m.) gaat Westfalen aan kop, gevolgd door BWP en het Ierse stamboek ISH. KWPN is daar 8ste. Zowel op 1,60m.-niveau als in Group 1 heeft het KWPN de meeste paarden in de internationale sport, gevolgd door het BWP en Selle Français.

WBFSH Ranking stamboeken springen 2023

Bron: Horses.nl/KWPN