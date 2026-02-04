Showavond wordt een live-karaktertest

Al meerdere jaren is er enige onvrede over de dressuuravond op de KWPN Hengstenkeuring. Ook dit jaar was er kritiek te horen: enerzijds op de lange presentaties van de jonge hengsten (onder begeleiding van Johan Hamminga bij de nieuwe jaargang en Alex van Silfhout bij de hengstencompetitie-hengsten) en anderzijds op de zeer korte presentaties van de oudere hengsten.

Rick Helmink Door

Logischer zou het zijn om de jongere hengsten kort te tonen en de oudere hengsten (bij voorkeur alleen om te voorkomen dat alle aandacht gaat naar één van twee hengsten in de baan gaat zoals meermaals het geval was) wat meer tijd te geven. Ook met het oog op de sport: hoe fijn zou het bijvoorbeeld voor Dinja van Liere zijn om met potentiële Grand Prix-paarden Mauro Turfhorst en McLaren alvast (een deel van) de Grand Prix-proef te oefenen.



