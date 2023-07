SK Berlicum: NMK-ticket voor Chacfly PS-dochter

Op de stamboekkeuring in Berlicum kwamen meerdere opvallende springpaarden in de baan. Voor Pieper van Invictus (Chacfly PS x Balou du Rouet) van fokker A. Jansen was er een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring en Di Phantasyja J Z (Di Cantero van ter Hulst x Toulon) van fokker A. de Jong en mede-geregistreerde J.J. van de Sande sprong naar 90 punten.

Di Phantasyja J Z (v. Di Cantero van ter Hulst). Foto: Horses.nl/Jacky van Tartwijk

Di Phantasyja J Z was een smaakmaker en kreeg een bovenbalk van 80/90, waaronder 95 punten voor haar reflexen. Vanwege haar Z-registratienummer kon ze niet worden uitgenodigd voor de NMK. Wél behaalde ze de titel voor beste Brabantse springmerrie. “Een heel aansprekende en goed ontwikkelde merrie die voldoende langgelijnd is. Ze heeft een mooie voorhand, goede bovenlijn en voldoende correct fundament. Ze galoppeert met goede kracht en balans, waarbij ze voldoende lichtvoetig is. Ze liet een zeer goede verrichting bij het springen zien: ze springt met zeer goede reflexen, zeer veel afdruk en een heel goede techniek in zowel haar benen, schouders als lichaam. Daarbij toont ze veel atletisch vermogen, wat haar een heel opvallend paard maakt”, licht inspecteur Stan Creemers toe.

90 voor vermogen

Ook Pieper van Invictus deed een overtuigende verrichting: 85/85 met 90 voor vermogen. Dat leverde haar een uitnodiging voor de NMK op. “Een heel atletisch gebouwde en aansprekende merrie. Ze is een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Odysseus of Invictus, een zoon van Quabri de L’Isle, en toonde veel springtalent vandaag. Ze galoppeert lichtvoetig en kan daarin gemakkelijk changeren. Bij het springen heeft ze heel veel overzicht, is ze voorzichtig en toont ze veel vermogen. Ze springt goed naar boven en met een heel goede techniek in het voorbeen en de schouder.”

Goede sprongafloop

Met 75/80 werd Parel GLN (Columbus Z x Burggraaf) van fokker G.A.E.M. van der Linden. “Een goed ontwikkelde, langgelijnde merrie die ruim voldoende aansprekend is. Ze heeft correct fundament en goede voeten. Ze heeft een ruime, krachtige galop en is daarin voldoende lichtvoetig. Bij het springen vallen haar goede instelling en voorzichtigheid op, ze springt met veel afdruk en maakt de sprong achter telkens goed af. Daarbij toont ze vermogen en is ze wat wisselend in de voorbeentechniek.”

Comme il faut-dochter

Pianca (Comme il faut x Numero Uno, fokker F.B. Kuiper) van Jan van Meever kwam uit op 70/80, met 85 punten voor reflexen. “Dit is een voldoende aansprekende, langgelijnde merrie met een mooie lange hals. Ze zou wat sterker mogen zijn in het middenstuk en heeft voldoende correct fundament. In haar ruime galop kan ze gemakkelijk changeren en ze springt met een goede instelling. Daarbij is ze voorzichtig, scherp en maakt ze de sprong achter heel goed af. Ook bij deze merrie was de voorbeentechniek wat wisselend, ze laat wel vermogen en goede reflexen zien.”

Kampioen uit Absie

Oopsy (v. Diamant de Semilly). Foto: Horses.nl/Jacky van Tartwijk

Als beste oudere merrie werd Oopsy (Diamant de Semilly x Corland) van fokkers Edwin Enzerink en Andrew Ramsay, die de moeder tot op 1,60m-niveau heeft gereden, direct uitgeroepen tot kampioen. Zij werd ster en voorlopig keur met 70/80, waaronder 85 voor haar goede techniek. “Dit is een aansprekende, goed ontwikkelde merrie die voldoende langgelijnd is en voldoende correct fundament heeft. Ze viel bij het springen op met haar goede beentechniek, goede vermogen en goede sprongafloop. Als enige oudere merrie in deze leeftijdscategorie werd ze direct kampioen.”

CCI2*-S-merrie

Met het sport-sgw predicaat op zak en 75 punten voor exterieur verdiende de goed ontwikkelde Gravin Zafidy (Canturano x Sam R, fokker B. van Spijkeren) van Robin Simon het ster- en keurpredicaat. Deze merrie presteert onder haar eigenaar in de internationale eventingsport op CCI2*-S-niveau.

Bron: KWPN