SK Geesteren: Drie merries uitgenodigd voor NMK

Op de stamboekkeuring vrijdag in Geesteren bij Team Nijhof kregen drie springmerries een uitnodiging voor de NMK, deze drie merries werden tevens voorlopig keur verklaard. Het gaat om Simply Sifra (v. Grandorado TN), Soleil de Lys (v. New Market) en Sarivanta (v. Aganix du Seigneur).

Met een score van 80 voor haar exterieur en 85 voor springen maakte onder meer Simply Sifra (v. Grandorado TN) veel indruk. Ze werd door Wim Versteeg, die samen met Henk Dirksen de paarden beoordeelde, omschreven als: “Een goed gemodelleerde merrie met een aansprekende voorhand en een goede schoft- en schouderpartij. Ze beschikt over hard en kwaliteitsvol beenwerk, galopperen deed ze met veel balans. Ze springt met een goed lichaamsgebruik en toont daarbij in een grote mate van voorzichtigheid. Daarbij lijkt ze over veel atletisch vermogen te beschikken.” Als moeder staat op papier keurmerrie Newbridge (It’s Highlander VDK x Quidam’s Rubin). Ze is gefokt en staat geregistreerd bij W. Buster in Diever. Mede-geregistreerde is Team Nijhof.

Soleil de Lys

Ook een goede score, met 80 voor exterieur en 85 voor het springen, ging naar Soleil de Lys. Zij komt uit de eerste jaargang van New Market: een lang gelijnde en jeugdige merrie, met een goed aangesloten bovenlijn en een correct fundament. Ze galoppeert lichtvoetig met veel ruimte en balans. Springen doet ze met een fraaie voorbeentechniek en een opvallende goede achterhand erin. Ze lijkt tevens over veel overzicht en vermogen te beschikken. De moeder van Soleil de Lys is de stermerrie Fleur de Lys TN Z (Floris TN x Manhattan). Ze is gefokt en staat geregistreerd bij H. Schokker in Vilsteren en Team Nijhof.

Sarivanta

Twee keer 80 punten, zowel voor exterieur als voor springen, waren er voor Sarivanta (v. Aganix du Seigneur). Een aansprekende merrie met een goed aangesloten bovenlijn en een fraaie voorhand. Ze galoppeerde met kracht en afdruk en veel lichaamsgebruik, daarbij maakte ze de sprong achter zeer goed af. Sarivanta is geboren uit stermerrie Harivanta (Diarado x Voltaire). In de moederlijn komen we meerdere internationale sportpaarden tegen, waaronder het eventing 3*-paard Edyvanta van Eldorado van de Zeshoek, alsmede het 1.60m-springpaard Freedom, eveneens van Eldorado van de Zeshoek. Sarivanta is geboren bij G.J. Ernst in Losser en staat geregistreerd bij G. Nijzink in Zuna.

Eldo Roos Z

Eldo Roos Z is een dochter van Eldorado van de Zeshoek TN en geregistreerd bij Team Nijhof. Ze kreeg 75 voor haar exterieur en scoorde maar liefst 90 voor het springen. Met dezelfde hoge punten voor haar reflexen en vermogen. Wim Versteeg: “Dit is een sterk gebouwde merrie met een correct fundament. Ze galoppeert met veel kracht en afdruk. In het springen liet ze zeer goede reflexen zien en daarin veel afdruk en extra atletische vermogen.” De moeder van Eldo Roos Z is de stermerrie Anneroos (Vancouver x Voltaire).

16 Eldoroos (Eldorado van de Zeshoek x Anneroos v. Vancouver). Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk

Rivka

Er werd tevens een aantal oudere paarden gepresenteerd, hierbij was de vierjarige Rivka de uitschieter, met 80 punten voor haar exterieur en maar liefst 90 voor wat betreft het springen. Een sterk gebouwde en veel bloed tonende merrie met een goede schoft- en schoudervrijheid. Springen deed ze met zeer goede reflexen, extra lichaamsgebruik en opvallend veel techniek. Rivka is een dochter van Cero Blue TN uit Mavis (Lamm de Fetan x Quick Star). In de moederlijn komen we de goedgekeurde hengsten Genius (v. Baloubet de Rouet) en Vleut (v. Quickstar) tegen. Laatstgenoemde wordt tevens uitgebracht in het 1.60m, evenals Elwikke (v. Eldorado van de Zeshoek TN). Rifka staat geregistreerd bij Cees van den Oetelaar in Schijndel.

Uitslag

Bron: KWPN