SK Houten: Drie springmerries naar NMK

Op de, vanwege de warmte naar vandaag verplaatste, stamboekkeuring in Houten werden 16 springmerries voorgesteld waarvan er 13 minimaal ster werden. Drie merrie kregen een uitnodiging voor de NMK: Symphony ES (Chacoon Blue x Cumano), Signorita ES (Emerald van ’t Ruytershof x Carinjo) en Sabarella (Mindset ES x Indoctro).

Twee merries uit de fokkerij van Egbert Schep verdienden met een sterk optreden een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring. De Chacoon Blue-dochter Symphony ES (uit Isolde ES elite sport-spr pref PROK van Cumano), een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst La Costa ES, werd ster met 80/90. Voor zowel reflexen, techniek als vermogen kreeg ze 90 punten. “Dit is een jeugdige merrie met een sterk model. Ze heeft een aansprekende voorhand, is langgelijnd en heeft correct fundament. Ze straalt op stand al kracht uit en dat zagen we ook bij het springen. Symphony ES springt met zeer veel afdruk, veel overzicht, is telkens vlug van de grond en springt altijd op dezelfde manier. Telkens goed met de schoft omhoog en ze maakt de sprong achter zeer goed af. Echt een overtuigende merrie, die uitblinkt met haar atletische vermogen”, vertelt Marcel Beukers. die samen met Sandra Schmucker de merries beoordeelde.

Signorita ES

Met 80/85 werd de Emerald van ’t Ruytershof-dochter Signorita ES (uit A.Vaantje R sport-spr pref prest van Carinjo) van Egbert Schep ook uitgenodigd voor de NMK. “Deze goed gemodelleerde merrie heeft een mooie voorhand en veel uitstraling. Ze is atletisch gebouwd en heeft correct fundament. Ze galoppeert met veel balans, is heel vlug op de sprong en maakt de sprong achter goed af. Op de hoge oxers sprong ze met opvallend veel gemak.” Ze kreeg voor vermogen dan ook 90 punten.

Signorita ES (Emerald van’t Ruytershof x A. Vaantje v. Carinjo). Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk

Sabarella

De derde NMK-merrie is de Mindset ES-dochter Sabarella (uit Barbarella des Terdrix elite pref D-OC van Indoctro) van fokker F.C.M. Spithoven uit Werkhoven. Zij werd ster met 75/85 en kreeg 90 punten voor vermogen. “Deze Mindset-dochter staat goed in het rechthoeksmodel en is iets neerwaarts gebouwd. Ze galoppeert met gemak en goede balans. Bij het springen heeft ze zeer goede reflexen, behoudt ze goed het overzicht en toont ze veel atletisch vermogen. Ze was daarbij soms nog iets wisselend in de voorbeentechniek maar dat zie je wel vaker bij paarden die met veel gemak en macht springen. We zien ook deze merrie graag terug in Ermelo.”

Sarabella (Mindset ES x Barbabella des Terdrix v. Indoctro). Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk

Saffraan ES

Een halfzus van de voor de NMK uitgenodigde Symphony ES werd ster met 80/80: de Balou du Reventon-dochter Saffraan ES. “Dit is een heel aansprekende, jeugdige merrie met bloeduitstraling. Ze staat goed in het rechthoeksmodel en is iets recht in het achterbeen. In de galop bleef ze iets gespannen en bij het springen toonde ze veel reflexen en vermogen. Ze had voor hogere punten de sprong achter wat beter kunnen afmaken.”

Nog twee van Egbert Schep

Nog eens twee merries van Egbert Schep, die ook dit jaar weer goed geselecteerd had, werden ster met 75/80: So Belle ES (New Pleasure VDL uit Ma Belle ES van Falaise de Muze) en Sapphire RF (La Costa ES uit Enita ster sport-spr PROK van Diarado). “De New Pleasure VDL-dochter is goed ontwikkeld, staat goed in het rechthoeksmodel en heeft een iets verticale halsvorm. Dat zagen we ook een beetje terug bij het springen. Ze heeft wel goede reflexen, is iets wisselend in de techniek en toont vermogen. Sapphire RF is een ruim voldoende ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en veel bloed vertoont. Ze springt met goede reflexen, is scherp en heeft een goede techniek.”

Sini W en Sarafieni Number One

Ook de Lambada Shake AG-dochter Sini W (uit Coco Nini W Z van Comme La Père) van fokker Wijnand van Stam werd ster met 75/80, en Sarafieni Number One (Mattias uit Elieni van Numero Uno) van fokker J.R. Kroon uit Zeist werd ster met 70/80. “Sini W is een sympathieke merrie die voldoende in het rechthoeksmodel staat. Ze heeft een goede bovenlijn, zou iets meer ontwikkeling mogen hebben en is aansprekend. Ze galoppeert lichtvoetig en springt met een goed lichaamsgebruik en goede voorbeentechniek. Sarafieni Number One staat goed in het rechthoeksmodel en zou op stand wat meer bloed mogen vertonen, maar waardeert zich positief op bij het springen. Ze galoppeert lichtvoetig, springt met veel afdruk en overzicht, en heeft goede reflexen.”

Bron: KWPN