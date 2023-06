SK Lonneker: Grandorado TN levert NMK-merrie, hoogste score voor Emerald-dochter

Op de stamboekkeuring vandaag in Lonneker zijn negen (van de 11) springpaarden en vijf (van de zes) dressuurpaarden ster verklaard. De Grandorado TN-dochter Puck (mv. Action Breaker) ontving daarnaast een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring.

De hoogst scorende springmerrie vandaag was de buitenlands geregistreerde Evistrade GV Z (Emerald van ’t Ruytershof uit Jikkestrade elite IBOP-spr D-OC van Action Breaker, fokker G.J. Vehof uit Ambt Delden) van Bart Blaauwgeers uit Geesteren. Met 90 punten voor vermogen kwam ze uit op een bovenbalk van 80/85, wat helaas niet tot uitnodiging voor de NMK kon leiden vanwege haar registratienummer.

Afdruk en atletisch vermogen

“Dat is jammer, want het is een heel compleet springpaard. Ze heeft een langgelijnd sportlichaam en een goed gevormde voorhand. Dat atletische in haar model zien we ook terug bij het springen. Ze galoppeert lichtvoetig en springt met veel afdruk, een zeer goede sprongafloop en op de oxers toont ze zeer veel vermogen. Op het hogere werk begint ze zich pas een beetje in te spannen en blinkt ze uit met haar afdruk en atletisch vermogen.”

Evistrade GV Z (Emerald van ’t Ruytershof x Action Breaker). Foto: Jacquelien van Tartwijk

Puck

J.H.J. Blaauwgeers uit Geesteren scoorde met zijn zelfgefokte Puck (Grandorado TN uit Romy van Heartbreaker), die met 75/85 wordt terugverwacht op de NMK. “Deze merrie hebben we 90 punten voor haar zeer goede reflexen gegeven. Het is een bloedgemaakte merrie met hard fundament, een aansprekende voorhand en ze staat ruim voldoende in het rechthoeksmodel. Zowel qua exterieur als springen doet ze veel aan grootvader Heartbreaker denken. Ze galoppeert actief, lichtvoetig en met goede balans. Ze springt met veel overzicht, zeer goede reflexen en bij ontspanning ook nog met een goede techniek. We zien haar dan ook graag terug in Ermelo”, licht Henk Dirksen toe.

90 punten voor springen

Ook een zeer opvallend springpaard bleek de vijfjarige Nazanto (Zento uit Zanna ster EPTM-spr PROK van Lordano) van fokker B.R.T. Vloothuis uit Rossum. Zij werd ster en voorlopig keur met 75/90, met 90 punten voor zowel reflexen als vermogen. “Dit is een atletisch gebouwde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en een lange hals en veel bloed heeft. Ze galoppeert met goede ruimte en balans en maakt een heel ongecompliceerde indruk. Ze springt met zeer veel vermogen, zeer veel overzicht, een grote mate van voorzichtigheid en maakt echt indruk op de hoge oxers. Deze merrie heeft eerder deze maand al deelgenomen aan de jongepaardenwedstrijd in Geesteren, waar ze onder het zadel goed heeft gesprongen, maar toen was het niet gelukt om haar voor te stellen voor de stamboekopname. Vandaar dat haar fokker nu naar de normale stamboekkeuring is gekomen, met dit als prachtig resultaat.”

Nazanto (Zento x Lordano). Foto: Jacquelien van Tartwijk

Complete merries

Twee merries werden ster met 75/80: de Verdi-dochter Pairone (uit Zairone ster van Padinus) van fokker J.H.J. Blaauwgeers uit Geesteren, en de Chacoon Blue-merrie Pandora (uit Zefier ster pref prest PROK van Padinus) van fokker Jeroen Verver uit Albergen. “Pairone is een heel aansprekende merrie met een goede voorhand, sterke bovenlijn die nog iets correcter zou mogen zijn in het fundament. Ze galoppeert lichtvoetig en met goede balans, en kan daarin goed changeren. Ze springt met ruim voldoende afdruk, overzicht en een goed lichaamsgebruik, waarbij ze zich achter nog wat losser zou mogen laten voor nog hogere punten. De Chacoon Blue-dochter Pandora is een aansprekende, royaal ontwikkelde merrie met goede bovenlijn die wat meer lengte in de croupe zou mogen hebben. Ze was eerst wat gespannen maar dit werd steeds beter, waardoor ze met meer lichaamsgebruik boven te springen. Ze springt met veel vermogen en een goede sprongafloop.”

Meliki DH

Met 70/80 greep Meliki DH (Marome NW uit Beliki van Tenerife VDL) van fokker De Dinkel Hoeve uit Denekamp het sterpredicaat, en net als eerder genoemde merries werd ook zij voorlopig keur. “Op stand zou deze merrie wat meer bloed mogen hebben maar ze waardeert zich positief op bij het springen. Ze is correct gebouwd, staat ruim voldoende in het rechthoeksmodel en begon met steeds meer afdruk en techniek te springen. De vier jaar en oudere merries mogen we wat hoger laten springen en dat pakte goed uit voor deze merrie. Ze toont ook op de hoge steil een goede techniek, doet alles met veel gemak en toont zeer veel vermogen.”

Dressuurmerries: 80/80 voor Parendy P

Met 80/80 deed de Desperados-dochter Parendy P (uit Borendy elite IBOP-dres pref D-OC van Painted Black) van fokker Pegasus Stables uit Bentelo een goede verrichting in Lonneker. “Dit is een royaal ontwikkelde merrie met een sterke bovenlijn. Ze stapt actief en zuiver, en verdiende hiervoor 85 punten. In draf en galop laat ze veel afdruk en kracht zien, waarbij ze nog wel wat horizontaal blijft in het lichaam. Wel valt daarin haar goede balans op.”

Prada Amour en Odil

Met 75/80 werden Prada Amour (San Amour II uit Sibraldi elite D-OC van Gribaldi) van fokker Corien Yspeerd uit De Lutte en Hans van Geldere uit Drempt, en de ruin Odil (Fürst Romancier uit Kiki elite IBOP-dres PROK van Glamourdale) van fokker M.P.H. Pouwels uit Agelo ster. “Prada Amour is een jeugdige merrie met een atletisch model, die nog kan winnen aan bespiering. Ze beweegt met goede souplesse, beentechniek en is lichtvoetig. Ze stapt zuiver en bleef vandaag wat gespannen in galop. De aansprekende, bloedgemaakte Odil is een goed stappende ruin, die met lichtvoetigheid draaft en daarin nog wat meer houding zou mogen maken. In galop is hij eveneens lichtvoetig en vallen zijn houding en balans juist positief op.”

Janita-Rose

De sport-dressuur merrie Janita-Rose (Fairytale uit Ulanka-Rose prest van Democraat, fokker G.W. Zuidema-van Dam uit Lierderholthuis) van A.P. Zeimentz uit De Lutte werd succesvol voorgesteld voor het sterpredicaat. Ze ontving 70 punten voor haar royaal ontwikkelde, grootramige model en was vanwege haar sportpredicaat vrijgesteld voor het vrij bewegen.

Bron: KWPN