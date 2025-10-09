Thuiskeuring Brabant: Sterpredicaat voor Inter II-merrie Karantetrasse Texel

Via de thuiskeuring in Brabant werden op woensdag 8 oktober vier merries beoordeeld, die allen minimaal 70 punten voor exterieur kregen. Onder hen de ster verklaarde Zware Tour-merrie Karantetrasse Texel (v. Governor).

Inspecteurs Luuk Smetsers en Stan Creemers beoordeelden drie dressuurpaarden en één springpaard. De driejarige Lambada Shake AG-dochter Safari (mv. Hotspot) van fokker A.J.M.P. van Beek heeft met 75 punten voor exterieur een eerste stap richting het sterpredicaat gezet.

Intermédiaire II-merrie

De drie dressuurpaarden hadden allen al het sportpredicaat behaald en konden, in combinatie met 70 punten voor het exterieur, direct ster verklaard worden. Karantetrasse Texel (Governor x Ferro, fokker Wim van der Linde) van C.L.J. Beljaarts is daar één van. Zij is tot op Intermediaire II-niveau uitgebracht door Skylar Bos.

“Dit is een royaal ontwikkelde merrie met een aansprekende voorhand, goede schoft-/schouderpartij en goede croupe. Voor een hogere exterieurscore had ze nog wat correcter mogen zijn in het fundament, maar met haar sportprestaties heeft ze al bewezen zeer functioneel te zijn en dat waarderen we ook met oog op de fokkerij”, vertelt Luuk Smetsers.

Nog twee sportmerries ster

De Bretton Woods-dochter Ibiza (mv. Lord Sinclair, fokker N.C. Boogers) van Heidi Smulders-Faro is uitgebracht in het ZZ-Licht. “Deze merrie is zeer grootramig en staat goed in het rechthoeksmodel. Ze heeft een goede bovenlijn en zou iets meer opwaarts gebouwd mogen zijn.”

Ook ster werd de Z2-geklasseerde Irmani van de Uilenhoek (Don Tango B x San Amour, fokker G.H. van Zanten) van A. Loonen. “Dit is een ruim voldoende ontwikkelde merrie met goede houdingen en correct gesteld fundament.”

Bron: KWPN/Bewerkt door Horses.nl