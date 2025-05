Thuiskeuring Noord-Brabant: Twee sportmerries direct ster verklaard

Op de thuiskeuring in Noord-Brabant heeft KWPN-inspecteur Luuk Smetsers twee merries ster verklaard. Het gaat om de Escolar-dochter Oh Cara Mia-Utopia RS2 en de Ferdeaux-dochter Nola Mara.

Oh Cara Mia-Utopia RS2, een dochter van voormalig NMK-kampioene Wiona-Utopia (San Remo uit de moeder van Vivaldi), is gefokt door RS2 Dressage en staat geregistreerd bij Raijmakers Dressage. Ze werd opgenomen met 75 punten voor het exterieur. Twee weken geleden klasseerde de zesjarige merrie zich in het Z2 en verdiende zo het sportpredicaat. “Deze 1.65m-metende merrie is heel aansprekend en heeft een goed gevormde voorhand. Ze heeft een sterke bovenlijn en ruim voldoende correct fundament. Op het straatje liet ze een goede stap zien, waarvoor ze 80 punten heeft gekregen”, vertelt Luuk Smetsers.

Nola Mara ook direct ster

Ook de zevenjarige Nola Mara (Ferdeaux x San Remo) van fokkers W. en D. van de Veerdonk had het sportpredicaat op zak en werd vandaag met 75 punten voor exterieur ster. “Deze merrie is geklasseerd in het ZZ-Licht en is goed ontwikkeld. Het is een evenredig gebouwde merrie met een aansprekende voorhand, uitstraling en correct en hard fundament. Ze zou nog iets meer lengte in het middenstuk mogen hebben”, aldus Smetsers. Omdat haar moeder Ziamara al een Lichte Tour-paard en een ZZ-Licht-paard bracht, werd voor haar het prestatiepredicaat aangevraagd.

In totaal werden vandaag zeven dressuurpaarden beoordeeld. Naast Oh Cara Mia-Utopia RS2 en Nola Mara behaalden nog drie merries minimaal 70 punten voor het exterieur.

Bron: KWPN