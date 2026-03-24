Thuiskeuring Overijssel levert twee stermerries op

Op de thuiskeuring in Overijssel werden vandaag zeven merries beoordeeld. Vijf daarvan kregen 70 punten voor exterieur. Daaronder twee sportmerries: Norriena (Ukato x Elvis ter Putte) en Lovely Girl (De Niro x Johnson), die beide ster werden verklaard.

Ellen Liem Door

Er werden twee spring- en vijf dressuurpaarden beoordeeld op de thuiskeuring. In de springrichting verdiende de zevenjarige Ukato-dochter Norriena (uit Jorriena elite IBOP-spr D-OC van Elvis ter Putte) van fokker Evelien van Dijk-Brandt uit Broekland het sterpredicaat. “Deze merrie is een halfzus van de hengstenkeuringskampioen van dit jaar, Crescendo van de Boxem Z. Norriena staat goed in het rechthoeksmodel, is goed ontwikkeld en geklasseerd op 1.30m-niveau. Doordat ze het sportpredicaat op zak heeft, hebben we haar direct ster kunnen verklaren”, vertelt inspecteur Henk Dirksen.

Halfzus Powerdale

Ook in de dressuurrichting kon er een sportmerrie direct ster verklaard worden. Deze Lovely Girl (De Niro uit Dancing Girl ster prest van Johnson) van fokker Freek Hoogenboom en mede-geregistreerde Corien Hoogenboom uit Lemelerveld. “Deze Z2-geklasseerde merrie is royaal ontwikkeld, heeft goede maat en formaat en is dus in het bezit van het sportpredicaat.” Deze merrie is een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Powerdale (v. Glamourdale) en de Lichte Tour-paarden Indy (v. Chippendale) en My Girl (v. Zonik).

Bron: KWPN