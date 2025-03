Thuiskeuring Zeeland: Totilas-dochter ster verklaard

Inspecteur Floor Dröge heeft op een thuiskeuring in de provincie Zeeland de Totilas-dochter Grand Prix (mv. Contango, fokker J.J. Schalekamp) van Ellis Hengst ster verklaard. De merrie, die het sportpredicaat al op zak had, kreeg 70 punten voor exterieur. Nog drie van de negen beoordeelde dressuurmerries kregen minimaal 70 punten voor exterieur.

“Dit is een merrie met goede verhoudingen en een sterke lendenpartij. Ze is voldoende correct gebouwd en heeft op basis van haar sportstand en exterieurscore het sterpredicaat verdiend”, vertelt Floor Dröge over de Z2-merrie Grand Prix, die vanwege haar sportpredicaat is vrijgesteld voor het vrijbewegen en alleen op exterieur en het straatje werd beoordeeld.

Twee keer 75 voor exterieur

Oladyleen SP (For Romance I x Tuschinski) van fokkers Mts. P.A. Priester en J.J. Bakker en Roviana (Jovian x Gribaldi) van fokker H.J, van Dijk kregen 75 punten voor het exterieur. “Oladyleen SP is een elegante merrie met uitstraling en een goed model. Ze is voldoende correct en draaft met afdruk en beentechniek. De Jovian-dochter is een royaal ontwikkelde merrie met een atletisch lichaam en goede verhoudingen. Ze heeft uitstraling en correct fundament. Al met al was het een geslaagde dag met erg enthousiaste fokkers.”

Bron: KWPN