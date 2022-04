Thuiskeuring Zuid-Holland levert drie stermerries op

In de regio Zuid-Holland werden afgelopen weekend thuiskeuringen georganiseerd. Inspecteur Petro Trommelen kreeg zeven paarden te zien die allemaal in het stamboek werden opgenomen en waarvan drie ster werden verklaard. Dat zijn de springmerrie Frascati (v. Bustique) en de dressuurmerries Jillz (v. Desperado) en La Diva Corieta Texel (v. Glock's Toto Jr).

Petro Trommelen steekt van wal: “Het was een zeer geslaagde dag. Ik werd vergezeld door regiobestuursleden Luuk van Rijn, Annika van Buren en Bas Joris. We hebben alle paarden kunnen opnemen in het stamboek. Drie merries hebben hun beweging- dan wel springkwaliteiten reeds bewezen in de sport of in een aanlegtest en werden direct ster door 70 punten of hoger voor het exterieur te behalen.”

Bustique-dochter

Eén van deze paarden betrof de springmerrie Frascati, een dochter van Bustique uit de merrie Solista prestatie sport-spr v. Mr.Blue. Zij werd gefokt door J. van Zon & M. De Jong. Trommelen: “Een merrie met een goed, langgelijnd model, echt een heel royaal paard. Deze merrie heeft met haar nationale en internationale prestaties op 1,35 m-niveau daarnaast ruimschoots aan de eisen van het sportpredikaat voldaan. Dit betekende dat zij het sterpredikaat mocht ontvangen.”

Desperado-merrie

In de dressuurrichting was er ook een merrie die het sportpredikaat al op zak had. De Desperado-merrie Jillz kon nu op basis van haar exterieur ook ster worden verklaard. Deze merrie werd gefokt door G. de Jong uit de Balia-stam. “Ze zou wat rassiger mogen zijn, maar straalde zeker veel kracht uit. Deze merrie loopt bovendien nog in de sport, dus dat is zeker positief”, aldus Petro Trommelen.

Toto Jr.-dochter

De tweede dressuurmerrie die voortaan als stermerrie door het leven mag gaan is de Glock’s Toto Jr.-dochter La Diva Corieta Texel (uit Diva Corieta Texel elite D-OC sport-dr v. Jazz, fokker W.T. van der Linde). “Dit is een langgelijnde, goed ontwikkelde merrie met heel veel uitstraling. Echt de allure van een dressuurpaard. Zij heeft voorheen met goed gevolg een IBOP gelopen, maar kon toen op exterieur niet aan de punten voldoen voor het sterpredikaat. Vandaag liet zij echter zien zich zeer goed te hebben doorontwikkeld en het exterieur-cijfer kon zodoende worden opgewaardeerd naar 70 punten, waarmee ook zij tot ster is bevorderd”, licht Trommelen toe.

Bron: KWPN