Vier paarden ster op Limburgse thuiskeuringen

KWPN-inspecteur Henk Dirken doorkruiste dinsdag Limburg voor de thuiskeuringen, waardoor hij elf paarden kon beoordelen. Vier werden direct ster, waaronder het Lichte Tour-dressuurpaard Hiphop (v. Jazz).

De hoogste exterieurscore werd behaald door de Edinburgh-dochter N’Abalia SMH (uit J’Abalia SMH van Zirocco Blue VDL, fokker Minne Hovenga uit Jelsum) van Stal Brouwershof uit Well. “Deze driejarige merrie heeft 80 punten voor haar exterieur gekregen en kan daarmee in een later stadium het sterpredicaat verdienen. Dit is een heel aansprekende, bloedgemaakte merrie met een correct model en dito fundament”, vertelt Henk Dirksen. Wanneer zij succesvol deelneemt aan een reguliere stamboekkeuring, aanlegtest, geselecteerde jonge paardenwedstrijd of het sportpredicaat behaald wordt zij direct ster.

Lilly Rose

De vijfjarige Lilly Rose (Ebony uit Orchidee DBI keur IBOP-dr pref prest van Ferro, f/g Stal Laarakkers uit Vledderveen) van mede-geregistreerde H.J.M. van Haaren-Laarakkers uit Gennep heeft al succesvol deelgenomen aan een IBOP en kon daardoor nu direct ster worden verklaard. “Lilly Rose slaagde als driejarige met 82 punten voor de IBOP en verdiende nu 70 punten voor het exterieur. Het is een aansprekende, goed ontwikkelde merrie met een mooie voorhand en goede bovenlijn.”

Eerbetoon John Deenen

Met het sportpredicaat op zak werd de Z2-geklasseerde Jalina (Negro uit Pralina elite sport-dres pref prest d-oc) van fokker wijlen John Deenen uit Heijen ster verklaard. Een mooi eerbetoon aan haar fokker, die dit graag nog zelf had willen meemaken. Deze zevenjarige merrie is een volle zus van de KWPN-goedgekeurde hengst Indigro (v. Negro) en heeft zelf een veulen van John Deenens opvallende fokproduct Las Vegas aan de voet. “Deze merrie heeft een correct model, is goed ontwikkeld en liet op het straatje ook een goede manier van bewegen zien.”

Latina M

Ook de ZZ-Licht geklasseerde merrie Latina M (Krack C uit Vradin keur sport-dres van Gribaldi, fokker R. Missiaen uit Izegem) van Cyriel Niessen voldoet aan de exterieureis voor het sterpredicaat. Deze Belgisch geregistreerde, tienjarige merrie is een rechtstreekse dochter van de Grand Prix-merrie Vradin, waarmee Simon Missiaen jarenlang succesvol was en onder meer deelnam aan het EK van Herning. “Latina M is een goed gemodelleerde, royaal ontwikkelde merrie die zich nog goed bewaard heeft en op het straatje ook een zeer goede stap liet zien.” Ze kreeg 70 punten voor exterieur en 85 voor haar goede stap.

Lichte Tour

Tot slot kon de negenjarige ruin Ha Jazz (Jazz uit Elektra vd Kwaplas elite IBOP-dres pref PROK d-oc, fokker Jopie Kappert uit Geesteren) van Romy Bemelmans met 75 punten voor exterieur ster verklaard worden. Deze ruin wordt onder de naam Hiphop uitgebracht in de Lichte Tour. “Dit is een aansprekende, goed gemodelleerde ruin met een mooie voorhand. Hij is heel correct gebouwd en toonde een zeer goede stap, waarvoor hij 85 punten heeft gekregen.”

