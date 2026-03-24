Grandorado TN, Poker de Mariposa TN en Revolution leveren stermerries bij stallenkeuring in Lemelerveld

Op advies van de KWPN Fokkerijraad kunnen stallen en fokkers vanaf dit jaar een keuring op eigen locatie aanvragen. Op deze wijze werden vandaag acht paarden beoordeeld bij De Hoge Linde in Lemelerveld. Deze stallenkeuring leverde drie stermerries op: een driejarige dochter van Grandorado TN, een vierjarige dochter van Poker de Mariposa TN en een vierjarige dochter van Revolution.

Ellen Liem Door

Op het opfok- en trainingsbedrijf van Gerrit Meulink, De Hoge Linde, is de accommodatie toereikend om een stallenkeuring te organiseren. De mogelijkheid om een dergelijke keuring aan te vragen bestaat tot het begin van het reguliere keuringsseizoen, en op voorwaarde dat de faciliteiten goed genoeg zijn om de paarden te beoordelen.

Timosa van Welsum

Twee merries sprongen naar het sterpredicaat met 80 punten. De driejarige Timosa van Welsum (Grandorado TN uit Dimosa de Muze keur IBOP-spr sport-spr van Carembar de Muze) van fokkers G.J. Meulink en G. Meulink-Bonenkamp was daar één van. “Dit is een jeugdige, langgelijnde merrie met een fijne, lichtvoetige manier van bewegen en galopperen. Ze springt met een goede techniek.”

Relise

Van dezelfde fokkers werd Relise (Poker de Mariposa TN uit Surelise elite IBOP-spr PROK van Manhattan) eveneens ster met 70/80. “Deze vierjarige merrie is bloedgemaakt, staat goed in het rechthoeksmodel en heeft een lichtvoetige galop. Ze springt met veel overzicht.”

Sofyanda

Met 80/75 werd de dressuurmerrie Sofyanda (Revolution uit Fyanda BM elite IBOP-dres sport-dres pref PROK van Sorento, fokker N.M. Bedet-van Brakel uit Lemelerveld) van G.J. Meulink ster. “Dit is een aansprekende, jeugdige merrie met veel uitstraling en een lichtvoetige manier van draven.”

Bron: KWPN