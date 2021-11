KWPN deelt bij pilot predicaten uit: Minfres van Beek en Keina springen eruit

Afgelopen zaterdag werd in Luttenberg de GMB competitie voor jonge springpaarden verreden en aansluitend konden negen merries met een KWPN-predicaat in het stamboek worden opgenomen. De GMB competitiewedstrijd in Luttenberg is één van de jonge paardenwedstrijden waar een KWPN-juryteam aanwezig is om merries te beoordelen. Twee merries kwamen uit op 80 punten of hoger voor het springen: Minfres van Beek (v. Heart Touch) en Keina (v. F-One USA).

“Dit maakt deel uit van een pilot waarbij een juryteam de paarden in het parcours beoordeeld, en ze gelijk direct bij de uitgang afgezadeld kunnen worden en exterieurmatig gescoord worden. Zo is het voor de fokker en/of eigenaar zo laagdrempelig mogelijk”, vertelt inspecteur Henk Dirksen.

Gelijkgesteld aan IBOP

“Daarbij wordt deze beoordeling nu gelijkgesteld aan een IBOP, waardoor we de merries ook gelijk keur of elite kunnen verklaren. Het werkte heel vlot en werd positief ontvangen. Cor Loeffen beoordeelde samen met Michel Priemis en Stan Creemers de paarden in het parcours.

Minfres van Beek

Twee merries kwamen uit op 80 punten of hoger voor het springen, waaronder de vierjarige Heart Touch-dochter Minfres van Beek (uit Infresh van Beek van Inshallah de Muze, fokker ’t Eirbissenhof uit Meer B.) met 75/85. “Dit is een atletisch gebouwde merrie met een correct model en aansprekende voorhand. In het parcours sprong ze met zeer goede reflexen, veel lichaamsgebruik en veel atletisch vermogen.” Voor de reflexen kreeg ze 90 punten.

Keina

Met 80/80 werd de zesjarige Keina (F-One USA uit Reina elite pref prest PROK van Lancelot) van fokker A.C.G. Topper-Steendijk uit Dronten ster en keur. “Dit is een aansprekende, langgelijnde en goed ontwikkelde merrie die in het parcours liet zien over een fijne galop, goede techniek en veel vermogen te beschikken”, aldus Dirksen. De bloedgemaakte en zeer aansprekende Chapeau TN-dochter Miss Montreal P (uit Haraminka P elite IBOP-spr sport-spr PROK van Verdi) van fokker Pegasus Stables uit Bentelo kreeg 85 punten voor exterieur.

Bron: KWPN