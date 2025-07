SK Appingedam: 80/80 voor dochters van Kjento en Vaderland

Op de stamboekkeuring vandaag in Appingedam kwamen 26 dressuurpaarden in de baan waarvan er dertien ster zijn verklaard. Twee merries kwamen uit op 80/80. Dat zijn Kjento-dochter Silladieni WL (mv. Desperado) van Klaas en Jelly Pestman en een in Duitsland geregistreerde Vaderland-dochter uit een moeder van Floriscount van Reesink Horses.

Twee dressuurmerries scoorden 80/80. De Kjento-dochter Silladieni WL (uit Jesdieni WL ster sport-dres PROK van Desperado) van Klaas en Jelly Pestman uit Winsum kreeg voor alle onderdelen 80 punten. “Dit is een elegante, ruim voldoende ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat. Ze heeft een aansprekende voorhand, is jeugdig en beweegt lichtvoetig. Ze heeft een goede beentechniek en houding in draf, en galoppeert met goede balans. Ook changeert ze gemakkelijk en heeft ze in galop een aansprekend silhouet”, vertelt Floor Dröge die samen met Luuk Smetsers de paarden beoordeelde.

Vaderland-dochter

De Vaderland-dochter NN (uit Flora V van Floriscount) van Reesink Horses uit Eibergen kwam ook uit op 80/80. Zij behaalde 85 punten voor de galop. “Deze Vaderland-dochter is aansprekend, opwaarts gebouwd en staat goed in het rechthoeksmodel. Ze heeft goede verbindingen in haar model en hard fundament. Ze heeft een opvallende galop, met veel afdruk en goede beentechniek. In stap bleef ze vandaag wat gespannen, in draf heeft ze een elegant voorbeengebruik en goede schoudervrijheid. Ze kan daarin nog wel aan kracht winnen.”

NN (Vaderland.x Floriscount) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Nog twee van Reesink

Twee merries van Reesink Horses werden ster met 75/80: Scarlett VK (McLaren uit Jalinda ster D-OC van Charmeur, fokkers A. Vogelaar en J. Knol uit Surhuisterveen) en So Happy (Hermès uit Happy PROK van Charmeur, fokker A.J.D.M. Gijsbers uit Loosbroek). “De McLaren-dochter heeft goede verhoudingen in haar model, een goed gevormde hals en sterke bovenlijn. Ze draaft met een mooi zweefmoment en goede beentechniek, ze galoppeert met goede afdruk en balans en bleef in de stap wat afwachtend, daarin had ze vlijtiger mogen zijn. So Happy is een ruim voldoende ontwikkelde merrie met veel jeugduitstraling en een iets arm bespierde bovenlijn. Ze draaft met goede techniek en vertrekt telkens goed vanuit het achterbeen. Ze is handig in galop en beweegt met goede houding.”

ZZ-Zwaar merrie Kadischa’s Pleasure

Daarnaast werd de ZZ-Zwaar merrie Kadischa’s Pleasure (Dark Pleasure uit Tadischa ster van Don Primaire) van fokker Xandra van der Wel uit Midwolda ster. Mede vanwege haar sportstand, en sportpredicaat, werd deze voldoende ontwikkelde merrie opgewaardeerd naar 70 punten voor exterieur.

Bron: KWPN