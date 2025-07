SK Velddriel: 85/85 voor My Blue Hors Santiano-dochter

Op de stamboekkeuring vandaag in Velddriel kwamen 32 dressuurmerries in de baan waarvan er 24 ster werden. Elf van hen verdienden het sterpredicaat met 80 of 85 punten voor beweging. Best scorende was My Blue Hors Santiano-dochter Siana (mv. Bordeaux), zij kreeg 85/85.

De uit de fokkerij van Tinus en Geesje Naber komt de My Blue Hors Santiano-dochter Siana (uit Hiana elite IBOP-dres D-OC van Bordeaux) van J&J Invest uit Woerden. Met 90 punten voor galop kwam ze uit op de goede bovenbalk van 85/85. “Dit is een sterk gemodelleerde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat, aansprekend is en goede verbindingen heeft. Ze beweegt heel functioneel, met een goede beentechniek en goede houding. Ze galoppeert met veel afdruk, gedragenheid, een elegant voorbeen en bergopwaartse tendens. Aan de hand klom ze er in draf nog eens extra in, kortom een getalenteerde merrie die we graag terugzien op de CK”, vertelt Wim Versteeg. Siana is een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Nick Wimphof.

Las Vegas-dochter Showtime

Ook de Las Vegas-dochter Showtime (uit Lifetime elite IBOP-dres D-OC van Grand Galaxy Win, fokker H.G.G.M. van Enckevort uit Sint-Oedenrode) van Anchor Excellent Horses uit Woerden deed een goede verrichting en werd ster met 80/85. “Showtime is een goed gemodelleerde merrie die voldoende in het rechthoeksmodel staat, een iets verticale halsvorm en hard fundament heeft. Ze stapt ruim, gelaten en met lichaamsgebruik. Haar draf is bergop, met goede beentechniek, activiteit en houding. In galop heeft ze kracht en een goede bewegingsafloop.”

Livius-dochter Schumathika M

Met dezelfde bovenbalk van 80/85 werd Schumathika M (Livius uit Gumathika M elite IBOP-dres PROK van Apache, fokkers C.F. en Gebr. Van Mook uit Alem) van Stal Van Mook uit Alem ster. “Deze merrie heeft jeugd- en bloeduitstraling, een goede halsvorm en ze zou iets sterker mogen zijn in de bovenlijn. Ze draaft met souplesse, goede beentechniek en veer. Haar galop is bergopwaarts, ruim en gedragen.”

Hermès-dochter Si Diva Corieta Texel

De vierde merrie met 85 punten voor beweging is de Hermès-dochter Si Diva Corieta Texel (uit Diva Corieta Texel elite sport-dres pref prest D-OC van Jazz, fokkers Wim van der Linde uit De Cocksdorp) van J&J Invest uit Woerden. Deze merrie kreeg 75 punten voor exterieur. “Deze merrie heeft een aansprekend front, is goed naar boven gebouwd en zou iets sterker mogen zijn in de bovenlijn. Ze beweegt met goede tact, veel lichaamsgebruik en een goede techniek in de benen. In galop is ze lichtvoetig en heeft ze goede houding en balans.”

Vijf keer 80/80

Vijf merries werden ster met 80/80. Allereest Samora (Las Vegas uit Kamora PROK van UB40) van fokkers B.W. van Asseldonk uit Wamel en Paardencentrum De Dalhoeve uit Maasbommel, die 90 punten voor haar draf kreeg. “Dit is een sterk gemodelleerde merrie met een goede hals en sterke bovenlijn. Ze heeft een sterke manier van bewegen en haar draf valt op door de bergopwaartse tendens, goede bewegingsafloop in het voorbeen en goede achterbeengebruik. In galop heeft ze goede afdruk en houding. Het laagste cijfer kreeg ze vandaag voor de stap, waarin ze wat meer lichaamsgebruik had mogen laten zien.”

De Jameson RS2-dochter Siënna (uit Hera keur IBOP-dres sport-dres van Easy Game) van fokker Stables Lisman International uit Nijmegen kwam ook uit op 80/80, evenals de Lennox US-dochter Selinda M (uit Elinda M keur sport-dres van Maestro, fokkers C.F. en Gebr. Van Mook uit Alem) van Stal Van Mook uit Alem. “Siënna is een sterk gebouwde, aansprekende merrie die langgelijnder zou mogen zijn. Ze beweegt lichtvoetig, met afdruk, ruimte en een goed achterbeengebruik. Selinda M is een sympathieke, goed gemodelleerde merrie met een aansprekend front en goede bovenlijn. Ze beweegt met souplesse, goede beentechniek en lichaamsgebruik.”

De Las Vegas-dochter Sunshine VD (uit Nathalya elite IBOP-dres PROK D-OC van Geniaal, fokker J.W.A. van Dijk uit Odiliapeel) van L.U. Rovers uit Daarle en Sylou (Next Level uit Nylou elite IBOP-dres D-OC van Ferguson) van fokker P.A. van den Berg uit Maurik behaalden ook het sterpredicaat met 80/80. “Sunshine VD is een aansprekende merrie die goed in het rechthoeksmodel staat, veel hals heeft en nog iets sterker in de bovenlijn zou mogen zijn. Ze heeft goed fundament en stapt op een ontspannen manier, met goed lichaamsgebruik. In draf heeft ze goede souplesse, beentechniek en ruimte. In galop heeft ze kracht en zou ze nog iets meer ruimte mogen laten zien. Sylou is een aansprekende merrie met fraaie halsvorm en goede schoft-/schouderpartij. Ze beweegt lichtvoetig, met goede beentechniek en een goed ondertredend achterbeen. In galop heeft ze goede houding en balans.”

Ruimschoots ster

Met 75/80 werd Saralinde DSD (Bloomberg uit Lady De Niro DSD ster D-OC van De Niro, fokker S. Duinstra uit Eastermar) van N. Rog uit Zegveld ster. Zij staat goed in het rechthoeksmodel, is bergopwaarts gebouwd en een fractie strak op de lendenen. Ze stapt met goed lichaamsgebruik, draaft lichtvoetig en galoppeert voldoende krachtig.

De Negro-dochter Silinda M (uit Tilinda M ster PROK van Krack C, fokkers C.F. en Gebr. Van Mook uit Alem) van Stal Van Mook werd ster met 70/80. Deze royaal ontwikkelde merrie zou iets meer jeugd mogen uitstralen en beweegt met goede ruimte en houding.

