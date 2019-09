Thuiskeuring Overijssel: 80 punten voor Sir Donnerhall-dochter

Op de thuiskeuringen in de regio Overijssel kon inspecteur aan zeven merries 70 punten of meer kwijt voor het exterieur. Met 80 punten was de Sir Donnerhall-dochter Donfonia de best beoordeelde merrie. Nog vier merries waren reeds al in het bezit van het sportpredicaat en konden dankzij een voldoende score voor het exterieur direct ster worden verklaard.

Donfonia (mv. Contango, fokker A. Ytsma) van C. Roozeboom, die zelf al in het Z2 dressuur presteerde, kreeg de hoogste exterieurpunten. “Dit is een grote, goed ontwikkelde merrie met een goede voorhand. Ze heeft veel hardheid en kwaliteit in het fundament”, licht Dirksen toe.

Ster

De royaal ontwikkelde Zabine (Zack x De Niro) van H. Tepperik had het sportpredicaat al op zak. De merrie beschikt over een sterke bovenlijn en kreeg 70 punten voor haar exterieur. Dat geldt ook voor de aansprekende Evita (Wonderboy x Elegant, fokker H. Kippers) van M. Averesch.

Springmerries

Cerise D (Ustinov x Niveau) van fokker J. Zonneveld was één van de twee springmerries die direct ster werd. “Zij zou iets meer maat en formaat kunnen hebben, maar heeft wel een correct en hard gesteld fundament. Ausi B (Lupicor x Animo, fokker W.C. van Ham) van T. Walkot sprong al op 1,35m-niveau en kreeg nu een voldoende score voor het exterieur.

Bron: KWPN