EPTM-examen levert twee NMK-merries op: ‘De EPTM geeft het meest eerlijke beeld van een paard’

Tweeëntwintig merries deden afgelopen vrijdag eindexamen in het kader van de EPTM. Daarvan zijn er veertien springgefokt en acht hebben een dressuurafstamming. Allemaal slaagden ze met 75 punten of meer en twee merries scoorden zelfs dermate goed dat ze een ticket verdienden voor de NMK. Het gaat om springmerrie Sabrina VM (v. Lambada Shake AG) van Jan van Meever, die vaak successen boekt met zijn merries in de EPTM, en de dressuurmerrie Soof Osterbos (v. Kjento) van KWPN-senior inspecteur Floor Dröge.

Absolute dagtopper was de royaal gelijnde Kjento-dochter Soof Osterbos van Floor Dröge, die de merrie samen in eigendom heeft met haar oudste dochter Emma Zuidam, samen met haar vader Remco Zuidam ook medefokker. In alles heeft de vos veel over en ze verdiende dan ook een ticket voor de NMK. Ze scoorde 86,5 punten in de EPTM, waarbij de galop – waarin ze veel balans, afdruk en techniek liet zien – met een negen werd beoordeeld. Op de stamboekkeuring na afloop werd haar exterieur eveneens gewaardeerd met 85 punten.

KWPN-inspecteur Dröge koos bewust voor de EPTM met haar merrie. “Natuurlijk had ik ook voor een gewone stamboekopname of de IBOP kunnen kiezen, maar ik adviseer fokkers juist altijd de weg onder het zadel, dat is toch waar het om gaat. Bij de EPTM heb je misschien als fokker minder invloed op de cijfers, dat is bij een IBOP makkelijker, maar de EPTM geeft wel het meest eerlijke beeld van een paard. Ze worden over een langere periode gemonitord en getest. Daarnaast leert een paard er ook heel veel, want er gebeurt van alles in zo’n testperiode. Dat krijg ik nergens anders. Thuis zijn we voor de EPTM al rustig met Soof begonnen. Ze is super braaf, maar het is wel een bloedpaard, een goede voorbereiding is dan belangrijk.”

