ABOP NRPS: Dream Girl verzamelt 77,5 punten

De jaarlijkse ABOP van het NRPS heeft 16 geslaagde merries opgeleverd. De hoogste score bij de allrounders was voor de 4-jarige ponymerrie Dream Girl gereden door Naomi Kok (77,5 pnt). Het hoogst beoordeelde springpaard was de 4-jarige Jiobhan SAG met Djura Eringa (39 pnt). Van de dressuurspecialisten waren er drie die 39 scoorden: de 4-jarige pony's Danique van de Puttehof met Daisy van Dolderen en Isabella du Bois met Robin Heems en de 4-jarige rijpaardmerrie Lynn gereden door Romée Morsink.

De 1.46 m. hoge Dream Girl is hiermee keur geworden. Ze stamt van Don Cremello du Bois x Verona’s Bo-Gi x Zodiak. Ze werd gefokt door J.W.H. Huurneman uit Groenlo en is eigendom van Fabiënne Berns uit Pannerden.

Springmerrie Jiobhan SAG

De springmerrie Jiobhan SAG stamt van Shere Kahn du Banney x Diarado x Cento en doet haar afstamming alle eer aan. Ze werd gefokt op Gestüt Lewitz van Paul Schockemöhle en is eigendom van Teake Eringa en Irma Leenman uit De Veenhoop.

Dressuurmerrie Lynn

De dressuurmerrie Lynn stamt van Forty x Kennedy x Highline, fokker en eigenaar is Harry Melis uit Gemert. Een halfbroer van Lynn is de KWPN-goedgekeurde hengst Kevin (v. Dream Boy). De derde moeder Jintha (v. Ulft) bracht onder andere twee Lichte Tour dressuurpaarden en een 1.40 m. springpaard, en haar volle broer Derris was Grand Prix dressuur.

Dressuurpony’s

De dressuurpony Danique van de Puttehof (Don Cremello du Bois x Lamento III x Kantje’s Ronaldo) is keur geworden. Ze heeft een stokmaat van 1.45 m. Ze werd gefokt door G. van de Putte-de Vries uit Zuidbroek en is eigendom van Edwin Jansen uit Elst.

De dressuurpony Isabella du Bois heeft nog geen veulen gebracht en is met deze ABOP voorlopig keur geworden. Zij stamt van Goldstar du Bois x Dornik B x Golden Dancer, stokmaat 1.45 m. Fokker/eigenaar is A.M.C. van den Bosch uit Herwen.

Dressuur

De andere dressuurspecialisten die geslaagd zijn: Dewi keur (37,5) en Donna Matthea voorl. keur (38) van Pauline van Nispen uit Wouwse Plantage, Samouranova elite (37,5) van de fam. Duyvestijn uit Beerta en Kalesta’s Love elite (38,5) van Wendy Hendriks uit Groesbeek; en de ponymerrie Noa voorl. keur (37,5) van C. en H. Soethout-Koopman uit Didam.

De 8-jarige Dewi (Don Matcho x Krack C x Beethoven) en haar 3-jarige dochter Donna Matthea, röntgen (v. Don Joe) werden voorgesteld door Megan Riemens. Amazone van de 9-jarige Samouranova (San Amour I x Ramiro x Ramano) was Rianne Duyvestijn. De 5-jarige Kalesta’s Love (Love for You x Pyriet x Rossini) liep de proef met haar eigenaresse, en de 9-jarige Noa (Zip x Kierow van Klaverbroch x Nieuwmoed’s Ersaco) werd gefokt door Piet Verkerk en gereden door Britt Menkehorst.

Allround

De andere allrounders zijn de ponymerries Fleur van ’t Gildeland voorl. keur (72) van Hanno van Kalkeren uit Ochten, Royal Cayana ster (70,5) van Jikke ter Haar uit Bergambacht, Kwinty van Asten voorl. keur (73,5) van M.A.C. van Antwerpen uit Haaren, Rosaly keur, preferent ( (71,5) van J. Melessen uit Zevenhuizen, Lynn BK elite (70,5) van J.P. Brands uit Lithoyen, en Orchid’s Dunja keur (71) van Conny ten Wolde uit Akersloot.

De 9-jarige Fleur van ’t Gildeland (Kijony x Casper x Condor ox) werd voorgesteld door Joyce van Soest. De 3-jarige Royal Cayana (Call me Mister Handsome x Country) werd gereden door Lizzy Bulham. Amazone van de 3-jarige Kwinty van Asten (Kraneveld’s Kadans x El Beauty x Baccarat ox) was Neelke van Kollenburg. De 13-jarige Rosaly Morgenland’s Fabian x Apollo x Tamarak ox) presenteerde zich onder het zadel van Jennifer Veenstra. De 5-jarige Lynn BK (Kinetic Wizard x Justice HR x Idzard) reed met Lars van de Geijn uit Hernen, en de 9-jarige Orchid’s Dunja (Kanshebber x Kantje’s Carlando x Milton) stelde zich voor onder het zadel van Rina van der Kolk.

Bron: Persbericht