NRPS keurt drie hengsten goed op eerste zadelpresentatie verrichtingsonderzoek

Op de eerste beoordeling van het verrichtingsonderzoek kreeg de NRPS-hengstenkeuringscommissie ook weer enkele nieuwe hengsten te zien, die werden aangeboden voor de hengstenkeuring onder het zadel voor hengsten uit 2021 en ouder. Dat leverde goedkeuring op voor het 7-jarige springpaard Zento’s Who Cares Z en de verwante ponyhengsten Topsvoorter Monopoly (2010) en Call me Pomme (2021).

Zento’s Who Cares Z (v. Zento) werd gefokt door Dirk van Santvoort uit het 1.60m springpaard Who Cares prest.sport. De hengst loopt momenteel in de sport op 1.40m niveau en komt uit de zeer interessante merrielijn 225. De NRPS-gefokte moeder Who Cares (stamboeknaam Joni, v. Jumpy des Fontaines) heeft dus 1.60m gesprongen.

Na haar sportcarrière bracht ze vier nakomelingen, de jongste is een merrie uit 2020. Van haar moeder D-Naomi Z (v. Dutch Capitol) zijn acht nakomelingen bekend, waarvan naast Who Cares nog een in het 1.40m en een in het 1.50m uit komen. De derde moeder van de hengst, Amante (v. Roemer) is een halfzus van de moeder van Ferro. Eigenaren zijn MDR Stables, Van Santvoort & Stal Thijssen.

Zento’s Who Cares is een sterk gebouwde hengst die met veel vermogen springt, en met name zijn sterke moederlijn kan een toevoeging zijn voor de fokkerij.

Ponyhengsten

De 14-jarige FEI-pony Topsvoorter Monopoly (Wengelo’s Ricardo x Aester El Nino) heeft internationaal op hoog niveau in de dressuursport gelopen onder het zadel van Maud van Walstein, en komt uit een van de beste Welsh dressuurlijnen, de Upperten stam. Grootmoeder Orchard Wielkanoc (Verona’s Bo-Gi x Vita Nova’s Golden Boris) is ook de moeder van o.a. de goedgekeurde hengsten Woodstock en Orchard Red Prince, en de merries Orchard Red Elstar (moeder van ggk hengst Devon Turfhorst, deelnemer aan het lopende NRPS verrichtingsonderzoek) en Orchard Orange Pippin (moeder van bekende dressuurpony en ggk hengst Pippin’s Pride AT en de 3,5-jarige, nieuw-goedgekeurde Call me Pomme, zie hieronder). Heel vernieuwend voor de fokkerij is Topsvoorter Monopoly dus niet, maar dat is aan de fokker; bij het NRPS is zeker nog ‘vrij’ bloed te vinden waar hij sport kan toevoegen met zijn formidabele pedigree. Hij werd gefokt door W. Horstman en is eigendom van de zussen Angelique Bronsema en Mirjam Schaafsma. Vanwege zijn internationale succes in de dressuursport heeft hij vrijstelling gekregen van deelname aan het verrichtingsonderzoek. Het was ook niet noodzakelijk geweest de hengst onder het zadel voor te stellen, maar dit is toch gedaan en daarbij heeft hij zich zeer overtuigend gepresenteerd. In beweging maakt hij een heel mooie houding en gaat met veel afdruk door de baan.

Topsvoorter Monopoly Foto: Sandra Nieuwendijk

De 3,5-jarige Call me Pomme stamt van Cassanova du Bois uit Orchard Orange Pippin (v. Aester El Nino, m. Orchard Wielkanoc x Verona’s Bo-Gi) en werd gefokt door A.G.M. Teunissen & A.A. Meerveld. Call me Pomme, eigendom van Loes de Ronde, wordt vanwege zijn jonge leeftijd volgend jaar in het verrichtingsonderzoek verwacht. Hij toonde zich nu onder het zadel heel attent en gehoorzaam. Draafde met een mooie beentechniek en overtuigde in stap en galop. De hengst werd dit voorjaar op de keuring aan de hand voorgesteld en was toen nog erg jeugdig. Hij heeft zich sindsdien heel mooi ontwikkeld, is meer hengst geworden en heeft een mooie bespiering gekregen. Commissievoorzitter Bernard Pleyter: “Deze hengst is een goed voorbeeld van waar de keuring onder het zadel voor is bedoeld: is een hengst in het voorjaar nog te jeugdig, dan krijgt hij later de kans om zich onder het zadel alsnog van zijn beste kant te laten zien.”

Cal me Pomme Foto: Sandra Nieuwendijk

Bron: NRPS