Escanto PS OLD is Hauptprämiensieger

Escanto PS OLD (Escamillo x Fürstenball) is de nieuwe Hauptprämiensieger van het Oldenburger Verband. Het zilver was voor St. Emilion (Suarez x Sante Weltino) en brons was er voor Gut Wettlkam's Feliciano (Floricello x Boston).

Escanto PS OLD won in 2022 de minitest in Vechta met een 9,43 gemiddeld en kwam aan het eind van dat jaar ook als winnaar van de 50-dagentest in Schlieckau uit de bus (9,12 gemiddeld). Vorig jaar won de hengst van Paul Schockemöhle het Oldenburger Landeschampionat en werd als Bundeskampioen van de vierjarige dressuurhengsten gehuldigd. Escanto PS is een halfbroer van de bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst Fair Deal OLD en zijn moeder is een volle zus van de goedgekeurde hengst Fürst Toto.

St. Emilion

St. Emilion werd in 2021 goedgekeurd en geprimeerd. Op de aansluitende veiling kwam hij voor 530.000 euro in handen van de familie Wahler van Klosterhof Medingen. Vorig jaar won hij zilver op het Oldenburger Landeschampionat. Het jaar daarvoor liep hij een goede verrichtingstest in Warendorf (8,62). Vorig jaar scoorde hij in de 50-dagentest in Münster-Handorf een 8,59.

Feliciano

De in 2019 geboren Gut Wettlkam’s Feliciano liep in 2022 net als Escanto PS OLD de minitest in Vechta en de 50-dagentest in Schlieckau. In Vechta scoorde hij een 9,04 en eindigde tweede achter Escanto, in de 50-dagentest kwam hij tot een 8,82.

Bron: Oldenburg