Oldenburg: 21.500 euro voor merrieveulen van Most Wanted Nero von Bellin

De in Nederland door C.J. Bruin gefokte Most Wanted Nero von Bellin (Morricone I x Donnerball) behaalde in Duitsland (en Nederland) al meerdere successen in de sport, maar blijkt het ook in de fokkerij goed te doen. Zijn dochter Monic (mv. De Niro) werd op de online veulenveiling van het Oldenburger Verband de veilingtopper. Het merrieveulen blijft voor 21.500 euro in Duitsland.

Voor HP Enchanted (Escamillo x Bonds) werd het tweede geld van 16.500 euro neergelegd. Het door HP Horses uit Denemarken gefokte hengstveulen komt uit een interessante moederlijn. Zijn overgrootmoeder Fasine won op driejarige leeftijd de Elite Stutenschau en werd op zesjarige leeftijd Bundeskampioene. Datzelfde jaar bracht ze 1,3 miljoen euro op op de PSI-veiling. De volle zus van For Romance I was later met Rudolf Widmann actief op Lichte Tour-niveau.

Vier over de 10.000 euro

La Vienna E (Uricas van de Kattevennen x Quincento), gefokt uit de moederlijn van Casino Berlin, werd met 11.000 euro het duurst verkochte springveulen. Het vierde veulen dat over de 10.000 euro ging is Vinci (Vitalis x Belissimo M). Eén veulen vond een nieuwe eigenaar in Nederland. Deze Secret Escapes (Secret Noir x Top Gear) werd voor 5.000 euro afgeslagen.

Alle veilingresultaten.

Bron: Horses.nl