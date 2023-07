Oldenburger springkampioenen van Conthargos, Checkter en Chacoon Blue

Op het landgoed van Slot Rastede stonden dit weekend de Oldenburger kampioenschappen op de agenda. Zondag waren de springpaarden aan de beurt. De kampioenen bij de vier-, vijf- en zesjarige paarden waren respectievelijk Conkanno PS (Conthargos x Chacco-Blue), Chesternov (Checkter x Ustinov) en Chaloubino PS (Chacoon Blue x Centadel).

Conthargos drukte zijn stempel bij de vierjarige springpaarden. Conkanno PS (v. Conthargos) van Gestüt Lewitz sprong met Eiken Sato naar de winst dankzij een waardering met een 9,0. Het zilver ging met een score van 8,7 naar Coco Rocha (v. Conthargos) onder Birgit Gärtner-Döller. Brons was er voor Tornado SH (v. Toulon) dankzij een 8,6.

Vijfjarige springpaarden

Bij de vijfjarigen was met een 8,5 de beste, de door Arndt Schwierking gefokte hengst Chesternov (Checkter x Ustinov). Bastian Schleider reed hem voor eigenaar Björn Waldbach. Zilver ging naar Do it Ted (Diarado x Cassini II) onder Lena Overberg: een 8,4. Hans-Heinrich Philipps heeft deze ruin gefokt, die in eigendom is van Margret Müller. Mondena HBK (Cornet’s Prinz x Vas Y Donc Longane) wib get brons met Arend Westerholt. Ze kregen een 8,3.

Zesjarigen: reservebondskampioen

De titel bij de zesjarige paarden was voor de reservekampioen van het Bundeschampionat afgelopen jaar: Chaloubino PS onder het zadel van Patrick Stühlmeyer. In de springproef klasse M** (1,35m) met barrage demonstreerde de hengst van Gestüt Lewitz, dat hij niet alleen mooi is, maar ook snel. Het zilver ging naar Diachango Blue PS, ook een hengst van Gestüt Lewitz. Alexa Stais stelde deze Diaron uit een Chacoon Blue-moeder voor. Arend Westerholt reed Jolanda (v. Balou du Rouet) naar het brons.

Bron: St-Georg / Horses.nl