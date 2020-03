Poker de Mariposa TN bovenaan in ranking vaderdieren springveulens

Het KWPN kwam vorige week met de ranking van de vaderdieren van de KWPN dressuurveulens in 2019. Just Wimphof (v. De Niro) voerde de ranglijst hiervan aan. Nu heeft het stamboek ook de ranglijst van vaderdieren van de springveulens in 2019 gepubliceerd. De enige niet-KWPN-goedgekeurde of -erkende hengst Poker de Mariposa TN (v. Nabab de Reve) is de nieuwe lijstaanvoerder met 185 KWPN-veulens.

De top 5 vaderdieren van de springveulens die afgelopen jaar zijn geboren ziet er als volgt uit:

1. Poker de Mariposa TN met 185 veulens

2. Jardonnay VDL met 148 veulens

3. Harley VDL met 141 veulens

4. Carrera VDL met 135 veulens

5. Arezzo VDL met 109 veulens

Totaal aantal hengsten

In totaal hebben de hengsten uit de top 5 samen 718 veulens en dat is ruim 13% van het totaal aantal KWPN-geregistreerde springveulens. Nagenoeg gelijk aan vorig jaar. 504 verschillende hengsten tekenden vorig jaar voor het vaderschap van de KWPN-geregistreerde springveulens. Van deze 504 hengsten hebben 381 hengsten 1 tot en met 10 veulens geregistreerd. 62 hengsten noteren 11 tot en met 25 veulens, 38 hengsten 26 tot en met 50 veulens en 18 hengsten 51 tot en met 100 veulens. De hengsten die 26 tot en met 50 nakomelingen hebben gebracht zorgen voor de grootste groep veulens. Ruim 1.300 veulens nemen zij voor hun rekening. Waarbij Verdi TN (Quidam de Revel uit Clarissa van Landgraf I, fokker Veehandel Musterd uit Made), Kallmar VDL (Carrera VDL uit Geluk-Olaris elite IBOP-spr sport-spr PROK van Indorado, fokkers H.B. Dirksen en M.A. Hylkema uit Tirns) en Cohinoor VDL (Cornet Obolensky uit Sophia van Stakkato, fokker H. Ramsbrock uit Menslage) ieders 50 springveulens mochten noteren. Vergeleken met de dressuurveulens gebruiken de springfokkers veel meer verschillende hengsten.

Poker de Mariposa TN

Poker de Mariposa TN is de enige niet-KWPN-goedgekeurde of -erkende hengst in deze ranking én is de jongste hengst. Daarmee komt de vijfjarige als nieuwkomer in deze ranking direct hoog binnen op de eerste plaats. Hij staat te boek als vader van 185 KWPN-springveulens. Het fokproduct van Koen de Brabander werd reserve-kampioen op de BWP hengstenkeuring en werd nadien voor de helft verkocht aan Kees van den Oetelaar en Team Nijhof. Zoï Snels bracht Poker uit in de PAVO Hengstencompetitie in België en werd gekroond tot één van de 15 kampioenen bij de vierjarigen.

Jardonnay VDL

De voormalig kampioen van de KWPN Stallion Show, Jardonnay VDL (Kannan uit Duzella elite pref IBOP-spr D-OC van Indoctro, fokker J. van Gestel uit Hilvarenbeek), zien we op een tweede plaats in deze ranking met 148 veulens, ruim 40 veulens meer dan in 2018. Vorig jaar was hij goed voor de vijfde plaats. Onder Jur Vrieling wist de Kannan-zoon indruk te maken in de Blom Hengstencompetitie.

Harley VDL

Vorig jaar ging Harley VDL (Heartbreaker uit Larthago stb pref prest sport-spr van Carthago, fokker M. van de Bruggen uit Goirle) aan kop, dit jaar is hij goed voor de derde plaats maar wel met meer veulens dan vorig jaar. De inmiddels 19-jarige preferente hengst blijkt nog altijd zeer populair onder de fokkers.

Carrera VDL

De erkende hengst Carrera VDL (Cardento uit Vantiels Esprit elite prest sport-spr PROK van Baloubet du Rouet, fokker K. Muys Jr. uit Oterleek) ging in 2017 aan kop in de ranking, vorig jaar ontbrak hij en dit jaar staat hij op de vierde plaats. In 2019 noteerde hij 135 KWPN-springveulens. Onder Jur Vrieling maakte de hengst jarenlang furore op het allerhoogste niveau.

Arezzo VDL

Met een handjevol veulens minder dan vorig jaar, stond Arezzo VDL (Chin Chin uit Sarjolijn ster voorl.keur prest van Heartbreaker, fokker H. Mulder uit Blankenham) vorig jaar 109 keer te boek als vader van een KWPN-springveulen. Daarmee zakt hij in de ranking van de tweede plaats vorig jaar naar een vijfde plaats dit jaar. De kersverse preferente hengst presteerde jarenlang op het allerhoogste niveau en sloot zijn carrière af met een overwinning in de Grote Prijs op de KWPN Stallion Show.

Jonge hengsten

Het gebruik van jonge springhengsten, die dit jaar maximaal 8 jaar oud worden, zit de laatste jaren in de lift. Voor het eerst voeren twee jonge hengsten deze ranking aan. Vorig jaar had 41% van de geregistreerde KWPN-springveulens een vader die maximaal 8 jaar oud was, dit jaar is dit bijna 43%. Naast Poker de Mariposa TN en Jardonnay VDL noteerde Cantona TN (Codex One uit Claudia Z van Caretano, fokker M. van de Bruggen uit Goirle) 84 veulens, Comthago (v. Comme Il Faut) 72 veulens en Impressive VDL (Douglas uit Atendri ster pref prest van Contender, fokker VDL Stud uit Bears) 63 springveulens.

