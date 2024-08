A New Story naar titel en hoogste dagscore in finale Dutch Pony Championship

De NWPCS-goedgekeurde hengst A New Story (v. Jonkers' Jayden) won op zaterdag 24 augustus de vierjarigen-rubriek in de finale van het Dutch Pony Championship in Lathum. Bo Leijten stuurde de hengst naar 90,5 punten, wat tevens de hoogste score van de dag betekende en waarmee ze het overall kampioenschap op hun naam schreven.

Van juryleden Paulien Alberts en Marlies van Baalen kreeg de door dhr. Venema gefokte A New Story de ultieme tien voor zijn draf. “Het was de enige tien die we deze dag gegeven hebben. Verder had hij allemaal negens. A New Story is een super complete pony en hij gaf en heel mooi beeld”, reageert Van Baalen. “Hij laat al veel gedragenheid zien. Bo stelde hem heel fijn voor, waardoor zijn natuurlijke aanleg heel goed naar boven kwam”, vult Alberts aan.

Tweede Custom-zadel voor Leijten

“Zijn draf is echt niet normaal. Je weet niet wat je voelt. A New Story liep vandaag super fijn, hij was heel ontspannen en was goed bij de les”, vertelt amazone Bo Leijten. Vorig jaar won ze de vierjarigen-rubriek en de overall-titel met Durello (v. Diamond Touch) en daarmee won ze voor het tweede jaar op rij een Custom-zadel.

Top drie

Sophie van Norel stuurde Didgeridoo NE WE (v. Kastanienhof Donnertrommler, fokker N. Elias) met 84,5 punten naar de reservetitel. De NRPS’er kreeg een negen voor zijn draf. “Didgeridoo heeft al heel veel balans en gedragenheid; hij is heel constant. De nummer één had iets meer schnitt qua type”, vertelt Alberts. Maddy Dijkshoorn en Top Model (v. Top Champion, fokker B. Wehrmann) werden met 80 punten derde. “Top Model is een pony met heel veel lossigheid. Maar ze was nog iets minder stabiel vergeleken met de andere twee”, aldus Van Baalen.

Pony met kwaliteit voor de hogere sport

Bridget Lock met Pronk Stables Geronimo Taonga. Foto: Nysar Media

Van Baalen beoordeelde samen met Trudi Houwen de vijf- en zesjarigen. Bij de vijfjarigen stuurde Bridget Lock Pronk Stables Geronimo Taonga (v. Golden West, fokker W. Bos) naar 87,5 punten en daarmee de overwinning. De NRPS-goedgekeurde hengst kreeg negens voor de stap, gedragenheid & souplesse en de harmonie. “Geronimo Taonga is een pony met veel kwaliteit, waarvan wij denken dat hij ook in de hogere sport erg goed kan gaan scoren straks. Voor een vijfjarige laat hij al veel draagkracht en zelfhouding zien. Daarbij kan hij goed schakelen”, vertelt Van Baalen.

Regelmatig vrij

“Gerrie is fantastisch; hij is zo gaaf om mee te werken. Hij is erg intelligent, dus het is altijd opletten dat we niet teveel vagen en hem regelmatig vrij geven, zodat hij kan bijkomen. Zeker omdat hij de sport ook moet combineren met de dekdienst. Ik mag hem nog rijden tot ik achttien word volgend jaar, dus het doel is om hem in de klasse Z uit te brengen”, vertelt amazone Bridget Lock. Vorige week wonnen ze de titel op de Hippiade in de M2 cat. D/E.

Night Prince voorbij Cantares Dancer

D&R Sportpony’s Night Prince (v. Nightfever II, fokker J. van den Berg) en zijn ruiter Vycho Lurvink werden tweede met 84,5 punten. De eveneens NRPS-goedgekeurde hengst kreeg negens voor de stap en galop. “Night Prince is een pony die met veel ruimte en balans in beweging door de baan gaat”, vertelt Houwen. Maddy Dijkshoorn pakte met Cantares Dancer (v. Can Dance, fokker S. Struckmann) de derde plaats. “Deze combinatie gaf een heel plezierig totaalbeeld. Cantares Dancer liep met een heel mooie, stille houding en liet een constante verrichting zien. Proeftechnisch was deze pony ook al goed voor elkaar.”

C-pony wint zesjarigen-rubriek

Sterre Kraaijeveld met Wapiti SK. Foto: Nysar Media

Bij de zesjarigen was het de C-pony Wapiti SK (v. Der Feine Lord, fokker J. Smits) die het kampioenschap won. Sterre Kraaijeveld reed haar naar 82,5 punten. Ze heeft een heel fijne aanleuning en is in alle onderdelen heel stabiel, met een mooie zelfhouding.” Dit kwam dan ook terug in de cijfers, met een 8.5 voor stap, galop, en harmonie”, vertelt Van Baalen.

Tweede titel

Voor de combinatie was het een extra mooi succes na het winnen van de Hippiade-titel in de Z1/Z2 cat. C. “Ja, wat wil je nog meer? Voor de Hippiade hadden we wel veel getraind, dus ik heb het de afgelopen week rustig aan gedaan met haar. De dag voor de finale hebben we weer gereden en ook nu liep ze fijn. Ze had wel wat spanning eerst, maar dat kreeg ik gelukkig heel fijn opgelost. Bovendien is het bij de DPC niet zo erg als er een keer wat spanning is of er een foutje in sluipt. Daar kijkt de jury wel doorheen, en dat vind ik ook het mooie aan de competitie”, aldus amazone Sterre Kraaijeveld.

Top drie zesjarigen

Suze Meertens en Dirty Dancer NF (v. Dreidimensional AT NRW, fokker N. Hoogendijk) werden met 79 punten tweede. “Dirty Dancer is een pony die heel correct werd voorgesteld en een goede aanleuning heeft. Hij heeft zelfhouding en loopt voor een vierjarige al mooi opwaarts. Hij mag dadelijk nog iets meer aan kracht winnen. Hij heeft veel losheid en lichaamsgebruik.” C-pony Heidepeel’s Stitch (v. Waxwing Penny Guy, fokker M.J.C. Jansen Bleeker) werd met Sandry Bramer derde met 77,5 punten. “Ze lieten een heel mooi opwaarts beeld zien. Stitch heeft veel go, maar er is ook veel controle. Het is een heel rijdbare pony”, aldus Houwen.

Bron: Persbericht