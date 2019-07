Berlin-dochter springt naar 90 punten op stallenkeuring De Radstake

Op de stallenkeuring bij Hengstenhouderij De Radstake van familie Venderbosch sprong de merrie Laïre (Berlin x Ultimo) er letterlijk en figuurlijk bovenuit. De merrie van de gastheer kreeg een bovenbalk van 70/90. Halfzus L'Esprit (mv. Toulon), eveneens gefokt door en in het bezit van De Radstake, kreeg 85 punten voor het springen. Daarmee drukte niet alleen Berlin duidelijk zijn stempel, maar ook De Radstake zelf.

“Dit is een iets degelijk gemodelleerde merrie met correct fundament. Ze galoppeert met veel afdruk en ruimte. Bij het springen is ze telkens heel vlug boven, springt ze met een zeer goede beentechniek én lichaamsgebruik, en toont ze heel veel vermogen te hebben. Daarbij springt ze elke hindernis hetzelfde”, vertelt inspecteur Arnold Kootstra over Laïre. De merrie kreeg voor zowel de reflexen, techniek als het vermogen 90 punten.

Tweede Berlin-dochter

Halfzus L’Esprit viel eveneens op met haar manier van springen. “De Berlin-dochter is een voldoende langgelijnde merrie met veel rasuitstraling, merrie-opdruk en correct fundament. Ze zou iets sterker mogen zijn in de bovenlijn. Ze galoppeert lichtvoetig, actief en met veel souplesse en voldoende ruimte. Op de sprong is ze heel vlug boven, en springt ze met veel afdruk en goed met de schoft naar boven. Zeker op de steil toonde ze een heel goed lichaamsgebruik”, licht Kootstra toe.

Hoogste exterieurscore

Lestiny (Etoulon VDL x Berlin), ook gefokt door en in eigendom van De Radstake, kreeg de hoogste exterieurpunten (80) en 85 punten voor het springen. “Lestiny is een hele aansprekende, langgelijnde merrie met mooie hals en veel merrieopdruk. Ze heeft een actieve, voldoende ruime galop waarin ze gemakkelijk kan changeren. Ze springt heel vlug, met een goede techniek en afdruk. Daarbij maakt ze de sprong telkens goed af.”

Derde 85-merrie voor De Radstake

De Radstake had nog een merrie die 85 punten bij elkaar sprong: Larina (Tangelo van de Zuuthoeve x Calvados). “De Tangelo-dochter Larina is een langgelijnde merrie met een mooie voorhand en merrieopdruk. Ze toonde een goede instelling bij het springen, heeft een lichtvoetige galop en bukt goed op de sprong. Daarbij behoudt ze goed het overzicht, heeft ze een goede techniek en springt ze heel patent.”

Berlin met 80

De derde Berlin-dochter die in Varsseveld het sterpredicaat kreeg is Leduela (mv. Toulon) van De Radstake. “Een iets degelijke, correct gebouwde merrie met een mooi front en iets strakke bovenlijn. De galop is een fractie zwaarmoedig maar bij het springen was ze telkens wel vlug genoeg. Ze springt met goede beentechniek, lichaamsgebruik en vermogen.”

Lequita

Twee merries van De Radstake werden ster met 80/80. De eerste is Lequita (Grandorado TN x Tangelo van de Zuutoeve). “Lequita is een typische nakomeling van Grandorado: goed ontwikkeld, met een goed front en een heel aansprekend type. Ze galoppeert krachtig en zou daarin iets meer gedragenheid mogen laten zien. Ze is voorzichtig, springt met veel overzicht, goede reflexen en techniek, en atletisch vermogen. Voor nog hogere punten zou ze in alles een tandje vlugger mogen zijn.

Lantartica

De tweede 80/80 merrie is Lantartica (Tangelo van de Zuuthoeve x Kojak). “De Tangelo-dochter Lantartica is royaal ontwikkeld, heeft een mooie voorhand en goede bovenlijn. Ze galoppeert lichtvoetig en kan gemakkelijk changeren. Ze is op de sprong ruim voldoende vlug, springt goed naar boven en bouwde duidelijk op tijdens de verrichting. Naarmate het hoger werd begon ze met steeds meer lichaamsgebruik en atletisch vermogen te springen.”

Bron: KWPN