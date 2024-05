Cameron Nijhof blaast eigen fokkerij Team Nijhof nieuw leven in

“Met de aankoop van het bedrijf van de buurman hebben we er een merriestal bij en op aandringen van onze zoon Cameron zijn we naast de hengstenhouderij serieuzer met de eigen fokkerij bezig gegaan. Dat werpt nu al zijn vruchten af”, vertelt Henk Nijhof. De stamboekkeuring op het eigen terrein leverde drie uitnodigingen voor de NMK op voor familie Nijhof.

Voor de keuring vorige week op eigen terrein in Geesteren waren er uit een koppel van zo’n veertig driejarigen zeven uitgeselecteerd, waaronder drie die naar de NMK mogen. “We hebben de beste en meest complete uitgezocht en het is dan mooi dat je ook jonge hengsten als Cero Blue en Dorian Grey met hun nafok in de etalage kunt zetten.”

Lees een interview met Henk Nijhof in de Paardenkrant van deze week

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop