SK Appingedam: Twee springmerries naar NMK

Op de stamboekkeuring vandaag in Appingedam werden alle aangeboden springmerries minimaal ster, twaalf van hen sprongen naar 80 of 85 punten. Twee merries zijn uitgenodigd voor de NMK: Landino VDL-dochter Sarissa (mv. Cantos) en Corlou PS-dochter Silou EK (mv. Impressive VDL).

Bij twee driejarige merries leidde de stamboekopname tevens tot een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring. De Landino VDL-dochter Sarissa (uit Clarissa elite EPTM-spr sport-spr PROK van Cantos, fokker Dini Markhorst-vd Velde uit Brucht) van Age Flapper kwam uit op 80/85 met voor alle springonderdelen 85 punten. “Dit is een goed gemodelleerde, jeugdige merrie die ruim voldoende in het rechthoeksmodel staat. Ze changeert heel gemakkelijk in galop en corrigeerde zichzelf vliegensvlug als ze in de verkeerde galop landde. Ze springt met veel afdruk, een goed lichaamsgebruik en veel atletisch vermogen”, vertelt Wim Versteeg die samen met Henk Dirksen de paarden beoordeelde.

Silou EK

Ook de Corlou PS-dochter Silou EK (uit Nila PROK van Impressive VDL) van fokker E.N. Kraak uit Sellingen verdiende met 80/85 een uitnodiging voor Ermelo. “Dit is een aansprekende merrie met goede voorhand en een iets arm bespierde bovenlijn. Ze staat goed in het rechthoeksmodel en galoppeert met veel houding en balans. Vanaf de eerste tot en met de laatste sprong heeft ze een opvallende verrichting laten zien. Iedere sprong hetzelfde: met veel macht, overzicht en voorzichtigheid.”

Silou EK (v. Corlou PS) Foto: Jacquelien van Tarwijk

Seldina

Met 90 punten voor vermogen sprong ook Seldina (Avenger Z uit Keldina ster D-OC van El Clarimo) van G.B. Groeneveld uit Vriescheloo naar 85 punten, waardoor ze met 70 punten voor exterieur ster werd. “Deze jeugdige, goed ontwikkelde merrie is iets strak op de lendenen en liet een goede springverrichting zien. Ze springt met veel afdruk, is snel op de sprong, is voorzichtig en springt goed met het lichaam naar boven. Ze bouwt positief op, maakt de sprong achter heel goed af en toont over veel vermogen te beschikken.”

Met 80/80 deden Solista (Impressive VDL uit Golista ster PROK van Up To Date) van fokker R.H. van Hemmen uit Bellingwolde en Supernova d’Ometa (Lingo van de Watermolen uit Nova d’Ometa van Contendro II) van fokker F. Berends uit Roodeschool ook een goede verrichting. “Solista is een aansprekende, langgelijnde merrie met een mooie voorhand en hard fundament. Ze galoppeert met kracht en balans. Bij het springen basculeert ze goed en heeft ze veel macht, waarbij ze nog iets wisselend in de voorbeentechniek is maar zeker een goede indruk heeft gemaakt. De Lingo van de Watermolen-dochter Supernova heeft een goede model met een wat horizontale halsvorm. Ze galoppeert lichtvoetig en met balans, en ze springt met goede afdruk, overzicht, voorzichtigheid en sprongafloop. Daarbij sprong ze nog wel wat over het voorbeen.” Supernova d’Ometa behaalde 85 punten voor haar goede vermogen.

Volle zus Norton VDL

De volle zus van de KWPN-goedgekeurde hengst Norton VDL, Siwyrusa H (Baltic VDL uit Wyrusa H ster pref prest PROK van Corland) van fokker Anne-Jan Hazenberg, was één van de merries die 75/80 behaalde. “Deze goed in het rechthoeksmodel staande merrie galoppeert ruim en lichtvoetig. Ze springt met veel lichaamsgebruik, basculeert goed, en ze behoudt goed het overzicht. Op de hoge steilsprong liet ze zien goed te kunnen terugspringen, op de hoge oxer kon ze nog iets meer afdruk hebben.”

Suberlina Concorde en Sawadica van de Hermitage DN

Met dezelfde bovenbalk van 75/80 werden Suberlina Concorde (Grandorado TN uit Zuberlina Rosalino M van Concorde) van fokker J. Miedema uit Marum en Sawadica van de Hermitage DN (Bacardi VDL uit Niwica van de Hermitage DN elite EPTM-spr D-OC) van fokker Derk Noordhuis uit Wijster en mede-geregistreerde familie Mekkes uit Doezem ster. “Suberlina is een jeugdige merrie die goede in het rechthoeksmodel staat en nog iets op de voorhand galoppeert. Ze springt met veel overzicht, goed met het lichaam naar boven en maakte de sprong achter telkens goed af. Sawadica is een langgelijnde, atletisch gebouwde merrie met hard fundament. Ze galoppeert actief en met balans. Ze springt goed met het lichaam naar boven, heeft veel overzicht en goede bascule op de insprong. Voor nog hogere punten had ze zich achter wat losser mogen laten.”

Scarlett TW en Shakira BMH

Ook Scarlett TW (Contagio Z uit Anoniem elite sport-spr PROK van Favoritas xx, fokker H.A.J. Tiekstra uit Winsum) van René Mulder uit Houwerzijl en de jeugdige, sterk galopperende Shakira BMH (Inaico VDL uit Miracle elite EPTM-spr D-OC van Dakar VDL) van fokkers W. en A.B. van der Bij-Bijl uit Lutjegast -die bij het springen afdruk, voorzichtigheid en goede voorbeentechniek liet zien- werden ster met 80 punten voor het springen. Scarlett KW is een jeugdige, bloedgemaakte merrie die meer maat en formaat zou mogen hebben en ze springt met veel lichaamsgebruik op de hoge steilsprong.

Sylventa Kieni en So Special

Met 70/80 werden verder de jeugdige, goed gemodelleerde en positief opbouwende Sylventa Kieni (Etoulon VDL uit Kieventum Kieni van Gino) van fokker Siem van der Vis uit Aduard en de langgelijnde, actief galopperende en met name op de steilsprong met veel reflexen springende So Special (Etoulon VDL uit Iwyan Toltien van Baltic VDL) van fokker K.W.M. Broeijer uit Meeden ster.

Bron: KWPN