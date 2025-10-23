SK Geesteren: 75/85 voor Komme Casall TN-dochter

Bij Team Nijhof in Geesteren werd vandaag een kleine stallenkeuring georganiseerd. Zeven spring- en vier dressuurpaarden konden met minimaal het sterpredicaat huiswaarts keren. Vijf paarden kregen minimaal 80 punten voor hun verrichting. Met 75/85 was de Komme Casall TN-dochter Sunshine (uit Lanory stb van I’m Special de Muze) van familie Kuipers uit Hengelo de best scorende.

Ellen Liem Door

“Sunshine is een jeugdige, goed gemodelleerde merrie met mooie uitstraling en goede bovenlijn. Ze galoppeert actief, met kracht en balans. Op de sprong taxeert ze zelf heel goed, springt ze goed met het lichaam naar boven, basculeert ze goed en behoudt ze goed het overzicht. Daarbij heeft ze een goede voorbeentechniek, maakt ze de sprong achter ruim voldoende goed af en toont ze vermogen”, vertelt Wim Versteeg, die de paarden samen met Arie Hamoen keurde.

Super Star

De driejarige ruin Super Star (Dorian Grey TN uit Epina keur IBOP-spr sport-spr van Berlin, fokker H.J.H. Bonekamp uit Dalfsen) van Team Nijhof werd ster met 80/80. “Dit is een aansprekende, hoogbenige ruin met uitstraling en correct fundament. Hij beweegt met goede ruimte en souplesse, en galoppeert met kracht en balans. Bij het springen was hij eerst wat gespannen, maar hij bouwde positief op en sprong met een goed lichaamsgebruik, sprongafloop en vermogen. Ook taxeert hij zelf goed.”

Silverlady SHH

De Highway M TN-dochter Silverlady SHH (uit Zilverlady van Clint Eastwood) van fokker M.F. Groothuis-Hurkmans uit Hulshorst en J. Groothuis uit Hulshorst werd ster met 75/80. “Een jeugdige merrie die ruim voldoende in het rechthoeksmodel staat, een mooie voorhand en sterke bovenlijn heeft. Ze galoppeert lichtvoetig en met goede balans. Ze springt goed naar boven, is iets wisselend in het voorbeen en maakte de sprong achter telkens goed af. Daarbij liet ze ook ruim voldoende vermogen zien.”

Riregina van de Pelle

De vierjarige Riregina van de Pelle (Poker de Mariposa TN uit Miregina stb van Hernandez) van fokker H. Veldhuis uit Borculo werd ster met 70/80. “Deze merrie had een veulen aan de voet en zou wat meer bespiering in de bovenlijn mogen hebben. Ze staat goed in het rechthoeksmodel en ze beweegt met goede ruimte. In galop changeert ze gemakkelijk. Ze springt goed met de schoft naar boven, basculeert goed en behoudt overzicht. Ze heeft een goede voorbeentechniek en lijkt voorzichtig.”

Dressuurpaarden

Bij de dressuurpaarden was een buitenlands geregistreerde dochter van Total Hope met 75/80 de best scorende. “Een goed gemodelleerde merrie met een aansprekend front, mooie halsvorm, sterke bovenlijn en iets steile koot. Ze beweegt lichtvoetig, heeft een ruime draf met een goed gedragen achterbeen, en galoppeert met goede balans”, aldus Wim Versteeg.

Bron: KWPN