SK Varsseveld: NMK-ticket voor Showbizz Passion

Op de stamboekkeuring vandaag in Varsseveld werden tien springmerries beoordeeld. Acht van hen werden ster, waarvan zeven ook voorlopig keur verklaard konden worden. Alle merries scoorden minimaal 75 punten voor het springen. Met 85/85 was Chacoon Blue-dochter Showbizz Passion (mv. Whitaker) de topscoorder. Zij is uitgenodigd voor de NMK.

Showbizz Passion (Chacoon Blue uit Della Passion ster pref PROK van Whitaker) van fokker H. Huls uit Silvolde kreeg voor zowel exterieur als springen 85 punten. “Dit is een royaal ontwikkelde merrie van 1.76m, met een heel aansprekend model, veel uitstraling en een goede bovenlijn. Ze galoppeert met veel balans en kan gemakkelijk changeren. Op de sprong laat ze een heel goede beentechniek, veel overzicht en een grote mate van voorzichtigheid zien. Voor zowel haar goede galop als het vermogen hebben we haar 85 punten kunnen geven”, vertelt Wim Versteeg die samen met Henk Dirksen de paarden beoordeelde. Showbizz Passion is een volle zus van de IBOP-topper Next Passion, die destijds met 89 punten tot de landelijke top behoorde.

Sartica

Ster met 80/80 werd de Tangelo van de Zuuthoeve-dochter Sartica (uit Mica ster van In Between), uit de eigen fokkerij van familie Venderbosch. “Sartica is een aansprekende, atletisch gebouwde bloedmerrie met een goede hals, goede bovenlijn en correct fundament. Ze beweegt functioneel en galoppeert lichtvoetig. Op de sprong springt ze goed naar boven, met veel lichaamsgebruik en een iets wisselende voorbeentechniek. Voor haar goede galop hebben we haar 85 punten gegeven.”

Senorita Caterina

Ster en voorlopig keur met 75/80 werd de Spitfire V-nakomeling Senorita Caterina (uit Isla Caterina ster van Tangelo van de Zuuthoeve), eveneens van f/g De Radstake. “Deze merrie staat goed in het rechthoeksmodel, heeft een goede halsvorm en zou nog iets sterker mogen zijn in de bovenlijn. Ze heeft correct fundament met goede voeten. Ze galoppeert ruim en met goede balans. Bij het springen valt ze op met haar goede beentechniek en lichaamsgebruik.”

Rilana Rainbow R

De vierjarige Rilana Rainbow R (Ultimo van ter Moude uit Ulana van Voltaire, fokker M. Roeterdink uit Ruurlo) van A.C.H. Roeterdink-van Duren uit Ruurlo kreeg 70/80, met 85 punten voor zowel reflexen als techniek. “Deze ruim voldoende gemodelleerde merrie galoppeert met goede balans. Ze springt met veel afdruk, lichaamsgebruik en een goede techniek in de benen.”

Bron: KWPN