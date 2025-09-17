Stijger van de Maand Casallco: Nederlandse Casall op bijna alle rankings bovenaan

Rick Helmink
Stijger van de Maand Casallco: Nederlandse Casall op bijna alle rankings bovenaan featured image
Casallco (v. Casall) met Philip Rüping Foto: Equitaris.de

De door wijlen Frans Vrenken gefokte Casallco (Casall x Contender x Carthago) staat op bijna alle HorseTelex-rankings bovenaan. De veertienjarige hengst van Paul Schockemöhle staat vierde op de wereldranking (A), tweede op de B-ranking en de C-ranking en vijfde op de D-ranking. Schockemöhle, die Casallco als veulen voor 26.000 euro kocht op de Prinsjesdagveiling, zette hem ook veel in op zijn Lewitz-fokkerij en veel van de Lewitz-fokproducten presteren internationaal.

Door Rick Helmink

Casallco is deze maand Stijger van de Maand, lees het verhaal over deze ‘Nederlandse’ hengst in de Paardenkrant nr. 38

