Stijger van de Maand Casallco: Nederlandse Casall op bijna alle rankings bovenaan

De door wijlen Frans Vrenken gefokte Casallco (Casall x Contender x Carthago) staat op bijna alle HorseTelex-rankings bovenaan. De veertienjarige hengst van Paul Schockemöhle staat vierde op de wereldranking (A), tweede op de B-ranking en de C-ranking en vijfde op de D-ranking. Schockemöhle, die Casallco als veulen voor 26.000 euro kocht op de Prinsjesdagveiling, zette hem ook veel in op zijn Lewitz-fokkerij en veel van de Lewitz-fokproducten presteren internationaal.