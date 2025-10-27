37 hengsten toegelaten tot Trakehner HK, drie Nederlandse inzendingen

Savannah Pieters
37 hengsten toegelaten tot Trakehner HK, drie Nederlandse inzendingen featured image
Kap Verde, de kampioen van 2024. Foto: Trakehner Verband/© www.sportfotos-lafrentz.de/Stefan Lafrentz
Door Savannah Pieters

In totaal hebben 37 hengsten groen licht gekregen voor deelname aan de Trakehner Hengstenkeuring in Neumünster, die plaatsvindt van 27 tot en met 30 november. Onder de geselecteerde hengsten bevinden zich drie Nederlandse inzendingen, waarvan er twee in eigen land zijn gefokt. De invloed van Gribaldi en diens vader Kostolany blijft ook dit jaar onmiskenbaar groot: slechts negen van de aangewezen hengsten zijn volledig vrij van dit bloed.

