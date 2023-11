47 hengsten naar HK Trakehner, Millennium overheerst collectie

Via de voorselecties zijn er 47 hengsten geselecteerd voor de Trakehner Hengstmarkt in Neumünster. De immens populaire Millennium (Easy Game x Ravel) en zijn zoon Kwahu (mv. Münchhausen) zijn met beide vier zonen de hoofdleveranciers. Millennium heeft met vier rechtstreekse zonen en veertien kleinzonen een bijzonder groot aandeel in de selectie.