Hallifax Lyng wint TSF Dressurchampionat

Op de Trakehner Hengstmarkt in Neumünster stond zaterdagmiddag het TSF Dressurchampionat op het programma. De finale werd overtuigend gewonnen door Anders Sjöbeck Hoeck met Hallifax Lyng (Schwarzgold x Aston Martin). De combinatie noteerde een score van 74%. De Deense ruiter verzekerde zich tevens van de tweede plaats, ditmaal met Hymnus (Grimani x Kentucky). De winnaars van de inloopproef, Lydia Camp-Riebau en Silverstone (Hopkins x Kasimir), eindigden als derde.

Savannah Pieters Door

In de inloopproef op vrijdag verschenen tien combinaties in de ring. De zege ging toen naar Camp-Riebau, die met de tienjarige ruin 70,877% neerzette in deze Prix St. Georges-proef. Sjöbeck Hoeck volgde met Hallifax Lyng op korte afstand met 70,307%, goed voor de tweede plek. Roxana Noack stuurde de achtjarige merrie Kind of Magic (Helium x All Inclusive) naar de derde positie. Sjöbeck Hoeck pakte met Hymnus de vierde plaats.

Voormalig Jahressiegerstute Salvana’s Helene (Helium x Kaiserdom) eindigde onder Jacob Schenck als vijfde. Rheinglanz (Helium x Couracius), de Trakehner-kampioen van 2020, werd zesde met Steffen Frahm in het zadel.

In de finaleproef op zaterdag kwamen alle combinaties opnieuw aan de start. Daar was het opnieuw Sjöbeck Hoeck die de toon zette, ditmaal definitief, met de op Hesselhøj gestationeerde Hallifax Lyng.

Uitslag finale.

Bron: Horses.nl