Schäplitzer-dochter Valentine kampioen op Trakehner merriekeuring Rheinland

Afgelopen weekend werd Valentine (Schäplitzer x Symont) gehuldigd als kampioen van de driejarige Trakehner-merries op de Zentrale Stuteneintragung Rheinland, het fokgebied waar ook Nederland bij is ingedeeld. Donna Rosa Verde (Gaspard x Herbstkönig) werd als reservekampioen aangewezen.

De door Renate Weber gefokte Valentine van Johanna Frahm werd kampioen. Weber fokte de merrie uit de staats- en verbandspremiemerrie Varinia (mv. Exclusiv). Deze merrie is een echt Gestüt Hämelschenburg-product (de familie Langels fokt al generaties lang met eigen hengsten met deze merrielijn). Ze werd in 2015 kampioen van de ZSE van Niedersachsen en behaalde datzelfde jaar de hoogste punten op de merrietest in Krumke. Het jaar daarvoor won ze brons bij de tweejarige merries op de Bundesstutenschau in Neustadt/Dosse.

Reservekampioen

Donna Rosa Verde (Gaspard x Herbstkönig). Foto: Trakehner Verband/Büttner

Reservekampioen Donna Rosa Verde is gefokt door Gerhard Schröppel en staat geregistreerd bij Julia en Volker Röwe. De merrie komt uit dezelfde moederlijn als de Grand Prix-hengst Distelzar (v. Gribaldi). Haar moeder is een halfzus van het Grand Prix-paard Distelprinz (v. Kroprinz).

Beste springmerrie

Perfect Memory (Edmonton x Phlox) van fokker Markus Hintzen werd benoemd tot beste springmerrie. Haar Amerikaans gefokte vader Edmonton (Horalas x Abdullah) werd bij zijn goedkeuring in 2015 geprimeerd, maar werd relatief weinig voor de fokkerij ingezet.

Eindring voor zeven driejarige merries

Op de keuring in het Duitse Geldern verschenen veertien driejarige merries voor de beoordelingscommissie, waarvan er zeven de eindring haalden met een totaal van 55 punten of meer (de merries worden beoordeeld op type, lichaamsbouw, fundament, stap, draf, galop en de algemene indruk). Daarnaast verkregen drie merries het Prämienanwartschaft (na het succesvol voltooien van een merrietest verkrijgen zij de verbandspremie).

Bron: Horses.nl/Trakehner Verband