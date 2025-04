Trakehner-fokker Toon van Osch benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

De gemeente Deurne is negen leden en één officier van de Orde van Oranje-Nassau rijker. Trakehner-fokker Toon van Osch is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van Osch is naast succesvol fokker ook voorzitter van het Trakehner Contact Nederland (TCN).



Toon van Osch is al vanaf eind jaren ’80 fanatiek Trakehner-fokker. Dat begon met de merrie Goldona II (v. Herbststurm) en inmiddels is hij al acht generaties verder in zijn fokkerij. Daarnaast behoorde hij tot het zestal Trakehner-liefhebbers dat het TCN oprichtte en is sinds 1987 voorzitter.

Uit de fokkerij van Van Osch komen vele kampioenen, elitemerries en zelfs goedgekeurde hengsten voort. Zo staat hij te boek als fokker van de Biotop-zoon Goldschmidt, die in 2020 tot elitehengst werd benoemd. In 2022 zag hij de door wijlen Tonny Aan de Stegge gefokte Kaiser’s Erbe, die hij samen met Gerrit en Leontine ter Harmsel in eigendom had, als kampioen van de Trakehner Hengstmarkt gehuldigd worden.

