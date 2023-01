Escaneno topper sporttest Münster-Handorf met 9,09 punten

De veelbesproken Escaneno (Escamillo x Veneno uit Fidertanz-moeder Rheine Freude v. Ravallo), die vorig jaar al een 9,05 scoorde in zijn minitest, is ook als topper uit de bus gekomen in zijn sporttest. De veelbesproken hengst (mede omdat hij werd gepakt met doping) scoorde in de sporttest voor vierjarigen een 9,09.

Escaneno (Escamillo x Veneno) is waarschijnlijk een van de meest besproken hengsten van het keuringsseizoen 2021. Hij maakte ook wat mee: hij werd afgewezen op de Rheinlandse voorselectie voor de Hannnoveraanse keuring, vervolgens werd hij reservekampioen op de Westfaalse keuring en kocht Burkhard Wahler zich in bij de hengst van familie Schult, in januari werd bekend dat hij positief op doping werd getest en daarmee verloor hij zijn goedkeuring om vervolgens toch weer goedgekeurd te worden. Vorig jaar liep hij een zeer goede minitest (9,05) en in de sporttest scoorde hij vandaag zelfs nog hoger met een 9,09 gemiddeld met onder andere een 9 voor de draf, een 9,5 voor de rittigkeit en een 9,2 voor de totaalindruk.

Een andere hengst die op de eerste dagen een zeer goede indruk maakte, kon zijn test niet afmaken. Etienne (Escolar x Sir Donnerhall), de volle broer van voormallig Bundeskampioen Eternity, werd uit de test gehaald omdat hij liep met niet toegestaan harnachement.

Twee boven de 8,5

Twee hengsten kwamen boven de 8,5 uit. Del Sogno (Dante’s Jr. x Lauries Crusador xx) scoorde gemiddeld een 8,6 en de Oldenburger reservekampioen St. Emilion (St. Schufro x Dante Weltino OLD) kwam gemiddeld op een 8,59.

Red Viper

Reesinks Red Viper (v. Romanov), vorig jaar ook topper in de minitest en sinds dit jaar ter dekking op Landgestüt Warendorf, liep naar een 8,29 gemiddeld.

Ibiza-zoon naar topscore bij vijfjarigen

Ibiza leverde de topper bij de vijfjarigen. Ifantino (Ibiza x Sandro Hit) scoorde gemiddeld een 8,43 met alleen maar cijfers boven de 8 op zijn cijferlijst.

De NRPS- en Oldenburgs goedgekeurde This is Naqueen (Trafalgar x Samba Hit) van Jürgen van der Meijden, die vorig jaar in zijn minitest naar de topscore liep, kwam nu op een 7,9, waarbij onder andere het cijfer voor de rittigkeit (7,4) zijn gemiddelde iets naar beneden haalde.

Uitslag vierjarigen

Uitslag vijfjarigen

Bron: Horses.nl