Premiehengst Escaneno test positief op doping

Gisteren maakte het Westfälisches Pferdestammbuch bekend dat de in november als premiehengst goedgekeurde Escaneno (v. Escamillo) positief getest is op doping. De hengst testte positief op de stof fluphenazine en moest daarom zijn deklicentie weer inleveren. Fokker en eigenaar Tobias Schult kwam vandaag met een verklaring, de hengst heeft het middel waarschijnlijk binnengekregen door verwisseling met een ander paard.

Het middel wordt in de humane geneeskunde gebruikt als middel voor schizofrenie en wordt beschouwd als een kalmerend middel in de diergeneeskunde. De stof werd in 2009 bekend toen het tijdens een dopingcontrole werd ontdekt bij het paard Whisper van Isabell Werth. Whisper had last van het zogeheten ‘shivering syndrom’, waarbij het middel effectief kan zijn tegen de evenwichtsstoornis.

Andere Escamillo

In een verklaring op zijn facebookpagina legt Schult uit dat het middel volgens navraag bij de dierenarts eenmalig is voorgeschreven op stal aan een andere hengst, ook een zoon van Escamillo, die last had van maagzweren en stresskoliek. “Gedurende deze tijd waren er ongeveer tien Escamillo-zonen in onze stallen die werden klaargemaakt voor de hengstenkeuring. Volgens hem is de verwarring tussen deze twee Escamillon-nakomelingen de enige plausibele verklaring voor hoe het middel in de hengst Escaneno terecht is gekomen”, aldus Schult, die zich via deze verklaring formeel wil verontschuldigen voor wat er is gebeurd. “Dit doet niets af aan de kwaliteit van onze hengst. Hij presenteerde zich uitstekend op de keuring in Münster-Handorf – en dat doet hij nog steeds.”

Drie maanden

Eind februari, na het verstrijken van de termijn van drie maanden (dit is de procedure in dergelijke gevallen), stelt Schult Escaneno opnieuw voor voor een deklicentie. “Het enige wat we kunnen doen is transparant zijn over deze kwestie. Ik zou iedereen die specifieke vragen heeft willen vragen rechtstreeks contact met mij op te nemen en niet in het wilde weg te gaan speculeren”, besluit Schult.

Bron: Westfalenpferde/St-Georg