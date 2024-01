Jan en André Jurrius WBFSH Eventing Fokker van het Jaar 2023

Jan en André Jurrius, fokkers van Galileo Nieuwmoed (Carambole x Harcos) zijn door het WBFSH uitgeroepen tot Eventing Fokker van het Jaar. De uitreiking van de Award vond op vrijdagavond 26 januari plaats op Jumping Amsterdam.

André Jurrius nam de Award ook in ontvangst voor zijn vader Jan, die een aantal jaren geleden overleed. Ze fokten dertien jaar geleden Galileo Nieuwmoed. De ruin is samen met zijn Britse ruiter David Doel bezig aan een onstuitbare opmars in de eventing. In 2022 werden ze zesde in Badminton en afgelopen september werden ze tweede in Burghley.

Verkoop naar Groot-Brittannië

Vader en zoon Jurrius fokten Galileo uit een halfzus van het internationale Grand Prix-paard FAN Schalkhaar, die in 1996 deelnam aan de Olympische Spelen in Atlanta. Galileo werd op driejarige leeftijd verkocht naar Groot-Brittannië, waar hij bij Joy Dawes op stal kwam. In 2018 ging zijn eigenaresse Gillian Jones een samenwerking aan met David Doel.

Bron: KWPN