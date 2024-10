Ralph van Venrooij doet oproep bevruchtigingstechniek te registreren

De WBFSH heeft vorige week in Cascais op de jaarlijkse ledenvergadering een aantal concrete stappen gezet. Op het gebied van paardenwelzijn en de registratie van de inseminatiemethode ziet het leven er na de bijeenkomst in het luxueuze oord aan de Portugese kust een stuk minder vrijblijvend uit voor de leden van de wereldorganisatie van sportpaardenstamboeken.

In Cascais werd onder andere gesproken over te wijze waarop een veulen tot stand is gekomen: via normale inseminatie, embryotransplantatie of ICSI. Vooral die laatste techniek veroorzaakt onduidelijkheid over het aantal (te verwachten) nakomelingen van een merrie. Kopers kunnen hierdoor worden misleid. Een op een veiling als exclusief gepresenteerd veulen of embryo kan in werkelijkheid meerdere broers of zussen hebben.

Bevruchtingstechniek registreren

Veel stamboekverenigingen willen aan deze potentiële misleiding van kopers een einde maken. Vandaar dat hoofd inspectie van het KWPN Ralph van Venrooij de expliciete oproep deed om de bevruchtingstechniek te gaan registreren. Ongetwijfeld zal volgend jaar in Durban worden gecontroleerd welke stamboeken aan de oproep gevolg hebben gegeven. ‘Naming and shaming’ van de stamboeken die dit niet hebben gedaan zal dan de enige stok achter de deur zijn.

Lees een compleet verslag over de WBFSH ledenvergadering in de Paardenkrant nr. 43, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop