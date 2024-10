SF domineert, DWB verrast en KWPN doet goed mee

“We hebben goede paarden, goede ruiters, er is een goede organisatie en we hebben soms een beetje geluk”, zo omschrijft de Franse teamcaptain Franck Schillewaert het succes van Selle Français (SF) na winst bij de zesjarigen tijdens de WBFSH Studbooks Jumping Global Champions Trophy nadat er ook al goud was bij de achtjarigen en in de hengstenrubriek. Het Deense stamboek verraste met winst bij de zesjarigen en het KWPN deed goed mee met drie keer zilver en een keer brons.

“We hebben veel energie gestoken in het voortraject”, vertelt KWPN-teamcaptain Henk Dirksen. “We zijn er vroeg mee begonnen om ook internationaal de rubrieken voor zes- en zevenjarigen goed in de gaten te houden. Ook de Hendrix Cup en de Van Santvoort Cup hebben combinaties opgeleverd voor dit WK.” Een goede toevoeging bleek de internationale tweesterrenwedstrijd zodat ruiters een tweede of derde paard konden meenemen. “Dan merk je dat ook topruiters als Harrie Smolders, Maikel van der Vleuten en Sanne Thijssen mee gaan doen.” Ook is Dirksen vol lof over de Italiaanse parcoursbouwer die heel mooi de parcoursen opbouwde richting de finale.

Lees alles over de WBFSH stamboekenwedstrijd in de Paardenkrant nr. 40, digitaal al beschikbaar voor 4,50 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop