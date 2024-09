WBFSH Trophy: Team KWPN tweede in finale achtjarigen

In Valkenswaard werd vandaag de finale van de WBFSH Studbooks Jumping Global Champions Trophy voor achtjarigen gesprongen en daarin heeft Team KWPN goede zaken gedaan. Dankzij foutloze rondes van Luka-Cara (v. Akarad Hero Z) met Michael Greeve en Lloyd (v. Namelus R) met Julian de Boer werd het KWPN tweede. De zege ging naar Selle Français, Zangersheide werd derde.

In de finale van de WBFSH stamboekenwedstrijd werden het aantal strafpunten en de tijd van de ritten bij elkaar opgeteld om tot de einduitslag te komen. In totaal kwamen drie stamboeken uit op vier strafpunten en daardoor was de totaaltijd van deze drie ritten bepalend voor uitslag. Selle Français noteerde 210,57 seconden, het KWPN 212,90 seconden en Zangersheide 213,85 seconden.

Team KWPN

Voor team KWPN kwamen Julian de Boer met Lloyd (Namelus R uit Wantedgräfin prest van Cantos, fokkers Henry Kip en Nancy van Schijndel uit Musselkanaal), Michael Greeve met Luka-Cara (Akarad Hero Z uit Vera Cara sport-spr prest van Casco, fokker H.W.M. Hekking uit Raalte), die als vierjarige in Valkenswaard brons won onder mede-eigenaresse Rianne Nalis in de Blom Cup, en Maikel van der Vleuten met Lalique sport-spr (Berlin uit Unique prest van Palm S, fokkers Stal Van der Vleuten en Stoeterij Duyselshof) aan de start. De eerste twee bleven foutloos, Lalique tikte voor het eerst deze week een balkje uit de lepels.

Team Selle Français

De foutloze ritten voor Team Selle Français werden geleverd door Grand Duc du Paradiso (v. Vagabond de la Pomme) met Sara Brionne en Gwenndu de Kergane (v. Capoutchi de Kergane) met Corentin Derouet. Giulio du ter (v. Cornet Obolensky) liep met Arthur Le Vot vier strafpunten op.

Team Zangersheide

Twee Nederlandse ruiters maakten deel uit van Team Zangersheide: Loewie Joppen en Harrie Smolders. Champion Charles Z (v. Romeo) sprong onder Joppen een nulrit en datzelfde deed Disney Z (v. Dimitri Z) met Martin Dinesen Neergaard. Onder Smolders liep Devino vd Weretherbach Z (v. De Flor 111 Z) vier strafpunten op.

Uitslag

Uitslag individueel

Bron: KWPN / Horses.nl