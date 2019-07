For Romance I levert ook merriekampioene in Westfalen

For Romance I leverde donderdag de merriekampioene van Oldenburg en deed dat kunstje vrijdag nog eens over in Westfalen. De beeldschone Fabella Noir F (For Romance I x Gribaldi) kreeg in Münster-Handorf de sjerp omgehangen bij de driejarige merries. Tweede werd een dochter van Vivaldi. Bij de springpaarden leverde Cavtat PKZ de kampioene.