Majestic Taonga-dochter wint Westfalen Wappen

Mareike Mimberg-Hess met Majestic Mia JS. (v. Majestic Taonga). Foto: Sabine Wegener/Equitaris
Op het Al Shiraa’a Turnier der Sieger in Münster werden vorige week de kampioenen van de Westfalen Wappen en Optimum gekroond. Het kampioenschap van de driejarige rijpaarden, de Westfalen Wappen, werd gewonnen door een dochter van de KWPN-aangewezen en -geprimeerde Majestic Taonga. Deze Majestic Mia JS (mv. Foundation) liep met amazone Mareike Mimberg-Hess naar een 8,5 gemiddeld. De Optimum voor vierjarige rijpaarden kwam op naam van Zauberkrone (Zauberlehrling PS x Desperados).

